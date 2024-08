Serie B, Sottil in Samp-Bari, riflettori su Pisa-Reggiana: programma, orari, arbitri e dove vedere la IV giornata in tv

La quarta giornata chiuderà il mese di agosto, ricco di appuntamenti, prima della sosta: tutte le sfide in programma.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Mandato in archivio il primo turno infrasettimanale della stagione, la Serie B si appresta scendere in campo per la quarta giornata di campionato. Si parte sabato 31 agosto e si conclude domenica 1 settembre: cresce l’attesa per l’esordio sulla panchina della Sampdoria di Andrea Sottil, che ha preso il posto dell’esonerato Andrea Pirlo. Riflettori puntati anche su Pisa-Reggiana, sfida tra due delle squadre più in forma di questo inizio di campionato. Di seguito, il programma completo e le designazioni arbitrali di tutti i match.

Serie B, quarta giornata

Sarà Sampdoria-Bari a inaugurare ufficialmente la quarta giornata di Serie B, una sfida tra due squadre che, seppur partite con grandi ambizioni, hanno finora maturato risultati opposti. Appaiate entrambe in fondo alla classifica, finora hanno conquistato solo un punto nelle prime tre giornate. I blucerchiati, per provare a invertire subito la rotta, hanno già optato per una scossa in panchina, esonerando Pirlo e affidando la squadra a Sottil.

Sabato 30 agosto si chiuderà con un ricco programma serale, con quattro partite alle 20:30. Tra queste spicca la sfida tra Pisa e Reggiana, due delle squadre più in forma di questo inizio di campionato. Inizio promettente per la squadra di Inzaghi, ancora imbattuta e con cinque punti in cascina. Dall’altra parte, gli emiliani si sono rivelati una piacevole sorpresa, trovandosi in testa alla classifica con sette punti e confermando di avere grandi ambizioni per il proseguo del campionato. In contemporanea, scenderanno in campo anche Modena-Cittadella, Sassuolo-Cremonese e Sudtirol-Brescia.

La quarta giornata di Serie B si concluderà domenica 1 settembre con cinque gare in programma alle 20:30. Tra le sfide, quella tra Catanzaro e Carrarese, due squadre che hanno avuto un avvio di stagione piuttosto deludente. I calabresi, infatti, hanno raccolto solo due punti finora, mentre la squadra di Calabro, dopo due sconfitte iniziali, ha conquistato i primi tre punti grazie alla vittoria contro il Sudtirol.

Un altro appuntamento da non perdere è quello del Frosinone, che allo Stirpe ospiterà la Juve Stabia per il secondo match consecutivo in casa. La formazione di Vivarini, tra le favorite per la promozione, ha avuto un inizio di campionato balbettante, mentre le vespe possono ritenersi soddisfatte del percorso fatto finora, con due vittorie e un pareggio che li collocano al secondo posto, subito dietro la Reggiana, gettando basi solide per il prosieguo della stagione.

In campo ci saranno anche Palermo e Cosenza. I rosanero, dopo un avvio difficile segnato da due sconfitte, sono riusciti a conquistare i primi tre punti mandando ko la Cremonese. Situazione ben diversa per il Cosenza, che ha subito una penalizzazione di quattro punti dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa, ritrovandosi così in fondo alla classifica con zero punti. In contemporanea, in campo anche Mantova-Salernitana e Spezia-Cesena.

Il programma completo

Serie B, quarta giornata: il programma completo e gli orari.

Sabato 31 agosto

Sampdoria-Bari ore 18

Modena-Cittadella ore 20:30

Pisa-Reggiana ore 20:30

Sassuolo-Cremonese ore 20:30

Sudtirol-Brescia ore 20:30

Domenica 1 settembre ore 20:30

Catanzaro-Carrarese

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Salernitana

Palermo-Cosenza

Spezia-Cesena

Serie B, le designazioni arbitrali della quarta giornata

Sampdoria-Bari: arbitro Maresca, assistenti Dei Giudici e Trinchieri, quarto ufficiale Andeng, VAR Serra, AVAR Muto.

Modena-Cittadella: arbitro Cosso, assistenti Di Iorio e Pedone, quarto ufficiale Di Cicco, VAR Camplone, AVAR Pezzuto.

Pisa-Reggiana: arbitro Galipò, assistenti Margani e Capaldo, quarto ufficiale Di Loreto, VAR Piccinini, AVAR Di Martino.

Sassuolo-Cremonese: arbitro Manganiello, assistenti Cavallina e Luciani, quarto ufficiale Restaldo, VAR Gualtieri (On-site “Mapei Stadium”, AVAR Gariglio (On-Site “Mapei Stadium”).

Sudtirol-Brescia: arbitro Rutella, assistenti Preti ed Emmanuele, quarto ufficiale Adreano, VAR Nasca, AVAR Pagnotta.

Catanzaro-Carrarese: arbitro Perenzoni, assistenti Raspollini e Giuggioli, quarto ufficiale Grasso, VAR Miele, AVAR Paganessi.

Frosinone-Juve Stabia: arbitro Bonacina, assistenti Votta e Bitonti, quarto ufficiale Allegretta, VAR Volpi, AVAR Pezzuto.

Modena-Salernitana: arbitro Abisso, assistenti Vigile e Belsanti, quarto ufficiale Viapiana, VAR Maggioni (On-Site “Danilo Martelli”), AVAR Longo S. (On-Site “Danilo Martelli”).

Palermo-Cosenza: arbitro Massimi, assistenti Del Giovane e Monaco, quarto ufficiale Mastrodomenico, VAR Minelli, AVAR Ghersini.

Spezia-Cesena: arbitro Aureliano, assistenti Scarpa M. e Biffi, quarto ufficiale Pezzopane, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo.

Serie B, dove vederla in diretta tv e streaming

Anche per la stagione 2024/25, la Serie BKT sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, che coprirà tutte le 390 partite del campionato, inclusi playoff e playout. Non sono previste trasmissioni in chiaro e gratuite, confermando DAZN come l’unica piattaforma per seguire l’intera stagione.