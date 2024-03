Serie B, riflettori sulla corsa per la A: il Parma vola, la corsa playoff

Corsa a tre tra Venezia, Cremonese e Como per il secondo posto, Pirlo punta ai playoff, in coda Lecco disperato, la Feralpi Salò non vuole arrendersi

25-03-2024 15:40

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Una volta archiviata la sosta dedicata alle nazionali, sarà tempo di rush finale anche in Serie B. Il campionato cadetto, finora guidato con merito dal Parma di Fabio Pecchia, vede ancora apertissima la corsa alla promozione diretta, senza dimenticare la volata per un piazzamento playoff e per evitare playout e retrocessione. Riflettori puntati sulle sfide della 31a giornata della regular season, con Venezia, Cremonese e Como destinate a giocarsi il secondo slot utile per l’immediato salto di categoria.

Serie B, rush finale: il Parma vola, le squadre in corsa per la promozione diretta

Il Parma di Fabio Pecchia non ha nessuna intenzione di fermarsi. La compagine ducale resta saldamente al comando della classifica della Serie BKT 2023-24, con 65 punti all’attivo, otto lunghezze di vantaggio sul Venezia di Vanoli e nove sulla Cremonese di Giovanni Stroppa, attualmente al terzo posto. Segue a ruota il Como di Osian Roberts, che ha subito rialzato la testa contro il Pisa, dopo aver perso lo scontro diretto con i grigiorossi allo “Zini”.

Con i crociati che sembrano fare un campionato a parte, è lecito concentrarsi sulla corsa a tre per la seconda casella della graduatoria, considerando che Palermo e Catanzaro risultano più staccate, a quota 49. Alla quartultima giornata, è previsto lo scontro diretto tra Venezia e Cremonese al “Penzo”, con il Como impegnato a Marassi contro la Sampdoria di Andrea Pirlo nel medesimo weekend. Qualora la classifica rispecchiasse gli attuali valori, il 26 aprile potrebbe rappresentare un giorno particolarmente importante.

Alla penultima, invece, la squadra di Stroppa farà visita alla capolista Parma, in quella che potrebbe essere la domenica della festa promozione in casa emiliana. I grigiorossi, eventualmente, potrebbero approfittare delle scarse motivazioni di una squadra già paga e con la testa in Serie A, al di là della splendida atmosfera sugli spalti del “Tardini”.

Calendari a confronto, corsa a tre per il secondo posto in Serie B:

VENEZIA

Reggiana (casa)

Ascoli (trasferta)

Brescia (casa)

Lecco (trasferta)

Cremonese (casa)

Catanzaro (trasferta)

Feralpisalò (casa)

Spezia (trasferta)

CREMONESE

Feralpisalò (casa)

Bari (trasferta)

Ternana (casa)

Catanzaro (trasferta)

Venezia (trasfera)

Pisa (casa)

Parma (trasferta)

Cittadella (casa)

COMO

Sudtirol (casa)

Catanzaro (trasferta)

Bari (casa)

Feralpisalò (trasferta)

Sampdoria (trasferta)

Cittadella (casa)

Modena (trasferta)

Cosenza (casa)

Corsa Playoff e Playout: squadre in corsa e formazioni a rischio

Tutto ancora da decidere ai margini della zona playoff e nei pressi dei playout. Palermo e Catanzaro viaggiano a braccetto al quinto posto, con 49 punti all’attivo, e difficilmente rientreranno nel discorso promozione diretta. La quinta e la sesta casella garantiscono il fattore campo in occasione della prima sfida playoff, contro l’ottava e la settima classificata al termine della regular season.

Alle spalle del tandem siculo-calabrese, c’è la Sampdoria di Andrea Pirlo, reduce da tre successi consecutivi e ora intenzionata a recitare un ruolo da protagonista. Staccare il pass per la post season significherebbe tantissimo per l’ex allenatore della Juventus, dopo le tante problematiche vissute nel girone d’andata. I blucerchiati devono difendersi da un folto gruppo di concorrenti: il Brescia di Rolando Maran, al momento, chiude l’ipotetica griglia playoff, con 39 punti, ma subito dietro non mollano Sudtirol e Cittadella, entrambe a quota 38. Ci credono anche Pisa, Reggiana e Modena, appaiate all’undicesimo posto con 37 punti. Leggermente più staccate Cosenza e Bari.

Nella zona calda della classifica, appare spacciato il Lecco del presidente Di Nunno, fanalino di coda con 21 punti e 19 sconfitte messe a referto in stagione. Barlume di speranza per la Feralpisalò, a -4 dai playout, attualmente rappresentati dall’Ascoli di Massimo Carrera. Nel mezzo, uno Spezia che è apparso in crescita nelle recenti apparizioni. Trema la Ternana a quota 32, pur essendo la formazione più attrezzata sotto il profilo tecnico. Cosenza e Bari, in tal senso, non sono escluse dal lotto delle squadre a rischio.

Serie B, le partite della 31a giornata: Parma-Catanzaro è il big match

Sale l’attesa in vista della 31a giornata del campionato cadetto. Si giocherà all’indomani della domenica di Pasqua, con tante partite in contemporanea alle 15. Il programma sarà aperto da Modena-Bari alle ore 12.30, con i Galletti che devono allontanare la zona playout e i canarini che hanno ancora la possibilità di centrare un piazzamento playoff.

Riflettori puntati sul big match Parma-Catanzaro, altra tappa cruciale per il cammino della formazione di Pecchia, che potrebbe aggiungere un altro tassello al puzzle promozione. Occhi anche su Pisa-Palermo, con i toscani che devono riscattare il ko di Como e il Palermo chiamato a consolidare il quinto posto, condiviso proprio con le Aquile di Vincenzo Vivarini.

Il Venezia di Vanoli ospita la Reggiana di Alessandro Nesta, mentre nei posticipi toccherà a Cremonese e Sampdoria, impegnate rispettivamente con Feralpisalò e Ternana. A Marassi, pubblico delle grandi occasioni, complice l’ultimo mese della squadra di Pirlo.

Questo il programma della prossima giornata di campionato in Serie B, in scena nel giorno di Pasquetta:

Modena-Bari (Lunedì 1 aprile ore 12.30)

Parma-Catanzaro (ore 15)

Spezia-Ascoli

Como-Sudtirol

Pisa-Palermo

Lecco-Cittadella

Cosenza-Brescia

Venezia-Reggiana

Cremonese-Feralpisalò (ore 18)

Sampdoria-Ternana (ore 20.30)