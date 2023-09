Serie B, partite e risultati 7a giornata. Coda esalta Stroppa e la Cremonese. Lampo Feralpi. La classifica

Due vittorie in trasferta, per Cremonese e Feralpi, a inaugurare il turno infrasettimanale. Sesto gol consecutivo per Massimo Coda, successo pesante per Stroppa. Lecco battuto in casa

26-09-2023 20:14