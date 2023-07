Roberto Insigne fa sognare Palermo: "paragone con Lorenzo motivo d'orgoglio"

Non solo gol e assist, Roberto Insigne è un vero e proprio talismano: già tre le promozioni centrate in carriera, l'ultima col Frosinone

17-07-2023 13:58

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Dopo una prima stagione di assestamento, il Palermo non si nasconde più: l’obiettivo è il ritorno in Serie A. Per farlo, la società ha puntato su uno dei calciatori più talentuosi del torneo cadetto, quel Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, che è stato uno dei protagonisti assoluto della promozione del Frosinone. Il 29enne esterno offensivo di Frattamaggiore è stato presentato oggi, prima della seduta pomeridiana d’allenamento nel ritiro di Ronzone.

Professione assist-man: così Insigne fa sognare Palermo

Proprio come il fratello maggiore Lorenzo, ex capitano del Napoli ora in forza al Toronto senza troppe fortune, la specialità della casa è l’assist. Se ‘il Magnifico’ preferisce giocare a sinistra, Roberto ama partire dalla destra: nell’ultima stagione col meraviglioso Frosinone allenato dal campione del mondo Fabio Grosso ha anche trovato la via del gol in ben otto occasioni.

” Il paragone con Lorenzo è un motivo d’orgoglio, mai stato sotto pressione per essere suo fratello. Essere il fratello di Insigne è un motivo d’orgoglio per dare il massimo”

Approdato alla corte di mister Eugenio Corini, Insigne jr sa già cosa fare: “Voglio confezionare quanti più assist è possibile a Brunori, che è un giocatore straordinario”. Il bomber rosanero ha chiuso l’ultima annata a quota 17 reti: con il partenopeo il suo bottino può ulteriormente migliorare.

Insigne rifiuta la ‘A’: nessun dubbio sul trasferimento al Palermo

Inutile girarci intorno: l’occasione di giocare in Serie A era ghiotta. Anche perché Roberto Insigne ci è di fatto arrivato una sola volta col Benevento nel 2020/21 e non è andata bene. Però, quando il Palermo ha bussato alla sua porta, non ha avuto alcun dubbio. Zero.

“La trattativa è stata molto semplice – ha confessato nel corso della sua presentazione -. Mi andava di cambiare: ne ho parlato col Frosinone e sono arrivato qui. Ho davvero ottime sensazioni. Conosco benissimo Tutino, è un ragazzo d’oro. L’ho sentito appena ho firmato e lui mi ha detto che ho fatto la scelta migliore perché si è trovato benissimo. Il Palermo lo seguivo ai tempi di Dybala, mi è sempre piaciuta la piazza. Rivalità Frosinone-Palermo? Io mi sono trovato benissimo a Frosinone, mi sentirò benissimo anche a Palermo. Sono contento per come mi ha accolto la gente”.

Roberto Insigne: lo specialista delle promozioni

Talento sì, ma anche una sorta di talismano. Ed è per questo motivo che i tifosi del Palermo già lo amano. Il club che si avvale delle sue prestazioni ha molte probabilità di essere promosso in Serie A. Lo dicono le statistiche: Insigne ha già centrato tre volte il salto di categoria, e sempre con squadre diverse.

La prima volta col Parma nel 2017/18, a seguire col Benevento nel 2019/20, infine col Frosinone nell’ultima annata. Il ‘Barbera’ incrocia le dita e si augura che il portafortuna di Frattamaggiore faccia anche stavolta il suo dovere.

“Sicuramente quando ho fatto la Serie A non ero così maturo. Arrivarci adesso sarebbe diverso e le presenze aumenterebbero. Sto pensando molto a quest’anno, ne ho vinti di campionati ma dobbiamo stare con i piedi per terra”,