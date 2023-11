Serie C, Catania: Tabbiani esonerato dopo il ko a Potenza, quattro nomi per sostituirlo

Ribaltone in panchina a Catania: la sconfitta di Potenza costa il posto a Tabbiani, che è stato esonerato. Maran, Javorcic, Aglietti e Baldini i possibili sostituti.

05-11-2023 19:53

La classifica non è in linea con le aspettative di inizio stagione e a pagare per tutti, in questi casi, è sempre l’allenatore. Luca Tabbiani non fa eccezione: il tecnico del Catania è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta patita questo pomeriggio dai suoi a Potenza, nella dodicesima giornata del campionato di Serie C. Gli etnei hanno racimolato appena 15 punti e sono lontanissimi dalla vetta appannaggio della Juve Stabia, ma anche fuori dalla zona playoff: un disastro, se si pensa ai massicci investimenti estivi per potenziare la squadra.

Catania sconfitto a Potenza: decide Caturano

Fatale per Tabbiani il ko di misura rimediato dal Catania sul campo del Potenza. Partita priva di grossi sussulti per la formazione siciliana, che ha subito il gol decisivo al 35′ del primo tempo, autore Caturano che ha insaccato di testa su traversone dalla sinistra dell’ex Di Grazia. La reazione del Catania? Praticamente impalpabile. Il risultato non è più cambiato, con la classifica che si è fatta ancor più deludente.

Tabbiani, ufficiale l’esonero: la nota del club

Al termine del match è arrivato il comunicato ufficiale del Catania relativo all’esonero del tecnico:

Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Luca Tabbiani, l’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini: ai tre professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.

Catania, nuovo allenatore in arrivo: quattro nomi

Chi al posto di Tabbiani, ora? A fare il punto della situazione sulle ultime riguardanti il Catania è il super esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio: il suo papà era stato allenatore, tra le altre, degli etnei in Serie A. Quattro i nomi in lizza per la panchina rossoblu: il più intrigante è quello di Ronaldo Maran, accostato con insistenza negli ultimi giorni anche alla Sampdoria e che, stando agli ultimi rumors, ha detto di no alla Ternana per prendere il posto di Lucarelli.

Tra le possibili alternative figurano i nomi di Aglietti, Javorcic e soprattutto Baldini: possibili novità nelle ultime ore. Un altro allenatore di spicco contattato dalla dirigenza etnea, ma che secondo Di Marzio ha già declinato l’invito, è Leonardo Semplici. L’ex tecnico del Cagliari e dello Spezia ha ringraziato il Catania per l’offerta ricevuta, ma ha fatto sapere di essere in attesa di chiamate da squadre di categoria superiore.