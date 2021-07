Shilton snobba l'Italia: "L'Inghilterra può vincere senza subire gol"

L’ex portiere dell’Inghilterra Peter Shilton in un’intervista al Sun ha caricato la Nazionale dei Tre Leoni: “Credo che abbiamo buone possibilità di battere la Danimarca e giocarsi senza timore la finale. Arrivare fino in fondo al torneo senza subire gol sarebbe qualcosa di incredibile e sorprendente, ma questa squadra può farcela. Mancano solo due partite per tagliare il traguardo e penso che questa squadra possa sollevare sia questo trofeo sia la Coppa del Mondo il prossimo anno”.

“Pickford? Sta disputando un torneo fantastico ed è sul punto di diventare un grandissimo portiere. Con la maglia dell’Inghilterra gioca anche meglio che con il proprio club. Non è stato chiamato in causa molte volte, ma quando è successo ha saputo rispondere presente. Lui è un ingranaggio di una difesa che finora è stata molo efficace e ha funzionato alla perfezione. Rigori? Ho vissuto l’agonia di una semifinale decisa ai rigori e non la auguro a nessun altro”.

OMNISPORT | 07-07-2021 17:37