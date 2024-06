SONDAGGIO - Dove può arrivare l'Italia a Euro2024?

Dopo il rocambolesco passaggio del primo turno, quale obiettivo possono raggiungere? Vota il sondaggio

Inutile girarci intorno, la Nazionale di Spalletti non piace a tutti. Anzi. La fiducia negli Azzurri è ai minimi, come ha confermato anche il nostro sondaggio che chiedeva: Riuscirà l’Italia a passare il primo turno? Il 35% pensava che sarebbe stata sconfitta dalla Croazia e quindi poi eliminata dagli Europei; il 21% che sarebbe stata sconfitta ma che poi sarebbe stata ripescata come terza; il 44% che invece sarebbe riuscita a passare. Quindi in sostanza oltre la metà dei nostri lettori votanti era pessimista e, a ben guardare, non è andata molto lontano dalla realtà. Alla fine passaggio del turno è stato, ma la sofferenza è stata indicibile. La squadra, checché ne dica Spalletti, non gioca bene; continua a subire troppo gli avversari, solo a sprazzi ha geometrie sicure e precise e soprattutto tira in porta col contagocce. Il gol ieri è arrivato solo per una giocata estemporanea di Calafiori finalizzata da Zaccagni in quel momento posseduto dallo spirito di Del Piero.

Ma l’impressione iniziale di una squadra modesta finora è stata confermata dal campo. Le difficoltà contro l’Albania, sono esplose in modo quasi drammatico contro la Spagna e anche ieri alzi la mano chi – a metà secondo tempo – credeva che sarebbe finita così. C’è Donnarumma sensazionale, ci sono Bastoni e Calafiori che, senza offendere nessuno ricordano alcuni grandissimi azzurri del passato; c’è Barella che corre; a volte c’è Chiesa e poi… giocatori che, onestamente, 15 anni fa non sarebbero stati neanche convocati in Nazionale. Però che piaccia o no, hanno addosso una maglia pesante e piena di allori, che sa ancora incutere rispetto negli avversari i quali, fateci caso anche voi superpessimisti, non ci prendono mai sotto gamba. Ed è anche a questo che dobbiamo appellarci per il prosieguo di questo torneo: si sa che più la competizione si fa feroce, più la Nazionale è screditata e avvolta dal pessimismo, più sembra destinata a prendersi i pomodori e più sa tirare fuori gli attributi e incutere paura negli avversari. E quindi adesso sotto con la fase a eliminazione diretta e sotto anche con il nuovo sondaggio: dove può arrivare questa Italia? Si ferma alla frontiera con la Svizzera o saprà conquistare l’Europa come 3 anni fa?

