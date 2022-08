Sorteggi Europa League, ecco chi affronteranno la Roma e la Lazio

Dopo i sorteggi di Champions League andati in scena ieri, oggi a Istanbul l’urna ha decretato i gironi di Europa League. L’Italia parteciperà con le due squadre capitoline, la Lazio e la Roma, con i biancocelesti quinti lo scorso anno in campionato e con i giallorossi sesti e vincitori della Conference League.

Europa League, il sorteggio

Sia la Lazio che la Roma sono state teste di serie. I biancocelesti, guidati da Sarri, hanno pescato il Feyenoord (la squadra che i cugini rivali hanno battuto in finale di Conference lo scorso anno), il Midtjylland e lo Sturm Graz. I ragazzi di Mourinho invece affronteranno il Ludogorets, il Real Betis e l’Hjk Helsinki.

Girone A – Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo

Girone B – Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka

Girone C – Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki

Girone D -Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise

Girone E – Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Girone F – Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Girone G -Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Girone H -Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Le date delle prime sei partite:

Giornata 1: 8 settembre 2022 Giornata 2: 15 settembre 2022 Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Sorteggi Europa League, Roma sfortunata sulla terza fascia

La Roma pesca il Ludogorets nella seconda fascia ed è decisamente andata bene ai giallorossi, che però sono stati molto sfortunati nel terzo giro delle urne. I ragazzi di Mourinho infatti affronteranno il Real Betis senza ombra di dubbio l’avversario che andava evitato nella terza fascia. I campioni della Conference in carica sono comunque i favoriti per il passaggio del turno, ma per il primo posto sarà lotta a tre.

Sorteggi Europa League, la Lazio trova il Feyenoord