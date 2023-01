23-01-2023 08:52

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Dopo un inizio di carriera boom, che ne aveva fatto quasi un potenziale nuovo Collina, per l’arbitro Sozza era arrivata qualche critica di recente: il talento promosso già internazionale lo scorso gennaio, e che Rocchi stima moltissimo, era incappato in una serata negativa alla fine dell’anno scorso in Milan-Fiorentina ed era stato criticato per aver tollerato troppo il gioco duro in Inter-Napoli alla ripresa dopo la sosta, ma come se l’è cavata ieri in Spezia-Roma?

Spezia-Roma, i precedenti di Sozza con le due squadre

Quello di ieri è stato il sesto match di Sozza con la Roma che vanta uno score positivo con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultima direzione risaliva alla prima giornata di questa Serie A, la vittoria in trasferta, all’Arechi di Salerno, grazie a un gol di Bryan Cristante. Erano invece 3 i precedenti in Serie A, per lo Spezia con Sozza, due dei quali vinti e uno pareggiato. In questa stagione c’era stata la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria, alla 7ª giornata.

Spezia-Roma, i casi discussi

Non è stata una serata particolarmente impegnativa per il fischietto milanese (ma appartenente alla sezione di Seregno). Solo quattro ammoniti: Bourabia, Caldara, Reca (S), Celik (R) ma forse ne mancano due (Hristov per fallo su Abraham e soprattutto Bourabia che placca El Shaarawy: sarebbe stato il secondo giallo per il giocatore dello Spezia).

Spezia-Roma, il rigore reclamato dai giallorossi

Le proteste più accese però ci sono state al 15′, quando Ferrer col ginocchio tocca il piede destro di Zalewski, che cade in area. La squadra di Mourinho chiede il rigore ma Sozza fa cenno di continuare.

Spezia-Roma, per Marelli non c’è il penalty su Zalewski

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’ex arbitro, oggi moviolista di Dazn, spiega: “C’è stato un contatto per poi fare un passo ulteriore. Per me non è calcio di rigore: sicuramente c’è un contatto, ma poi fa un passo avanti, giusta la decisione di Sozza“.