Svezia, dopo Kulusevski anche Svanberg positivo al Covid

Altri due casi di Covid rovinano la vigilia di Euro 2020. Dopo lo spagnolo Busquets tocca a Dejan Kulusevski e a Mattias Svanberg, che tra qualche giorno avrebbero dovuto affrontare proprio la Spagna.

Il giocatore della Juventus, in ritiro con la Svezia, ha accusato sintomi influenzali e sottoposto immediatamente al tampone è risultato positivo al Coronavirus.

Kulusevski quindi non è partito con i compagni restando a Goteborg ma, come annunciato dalla Svezia, non verrà sostituito nella speranza di poterlo riavere a disposizione nel breve periodo.

Così come Kulusevski, anche Svanberg è stato trovato positivo al Covid-19. Anche il centrocampista del Bologna, così come il compagno, sarà dunque costretto a saltare almeno l’esordio degli Europei contro la Spagna.

OMNISPORT | 08-06-2021 19:05