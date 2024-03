Tennis Indian Wells: Musetti cede contro Rune, Vavassori e Bolelli avanti senza giocare. Gauff elimina Bronzetti

Il torneo di Indian Wells di Lorenzo Musetti si ferma ai sedicesimi di finale contro il danese Holger Rune che vince in due set. Vavassori e Bolelli avanzano grazie al forfait della coppia avversaria

Lorenzo Musetti continua a mancare l’appuntamento con la “doppia” vittoria. A Indian Wells il momento del giocatore toscano continua a essere piuttosto negativo anche se contro uno dei migliori al mondo come Holger Rune era complicato riuscire ad ottenere qualcosa di meglio. Avanza invece il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che approfitta del forfait della coppia avversaria per prendersi i quarti di finale.

Musetti si sveglia tardi, Rune non perdona

Il primo tempo di Lorenzo Musetti riporta a galla i fantasmi degli ultimi mesi. Ancora una volta il carrarino dimostra di vivere un momento di difficoltà e se dall’altra parte hai un cliente come Holger Rune non c’è margine di errore. Il danese si prende il primo set senza neanche faticare più di tanto con il punteggio di 6-2. Nel secondo set l’azzurro però riesce a trovare colpi migliori, cerca di essere più aggressivo e di seguire il consiglio dell’allenatore che gli dice di “lasciare andare via il braccio”.

Ne viene fuori un set un po’ più combattuto, in cui il “fumantino” Rune trova il modo per lasciarsi andare anche a qualcuno dei suoi consueti atteggiamenti. Il set si decide al tiebreak con Musetti che ha un paio di occasioni importanti per portare il match al terzo ma un paio di errori anche un po’ banali consegnano la vittoria a Rune.

Bronzetti lotta ma Coco Gauff non perdona

Si ferma ai sedicesimi di finale l’avventura di Lucia Bronzetti. La tennista di Rimini ha lottato con grande determinazione ma nel primo set c’è spazio solo per la statunitense Coco Gauff, eroina del pubblico di casa, che riesce sempre a mettere in difficoltà Bronzetti e chiude il primo set in scioltezza sul 6-2. La statunitense sembra calare un po’ con il ritmo nel secondo set e l’italiana ne approfitta per dare battaglia e si va al tiebreak con la statunitense che però trova lo spunto decisivo.

Vavassori e Bolelli ai quarti senza giocare

Sebbene l’attesa di giornata fosse tutta per il doppio composto da Lorenzo Sonego e Jannik Sinner c’era comunque una grande attesa anche per quello formato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La sfida con la coppia Michael Venus-Jamie Murray (che ha vinto due settimane il titolo in Qatar, ndr) non va in scena per il ritiro di questi ultimi e gli azzurri si ritrovano ai quarti di finale senza giocare. Un doppio che quest’anno sta andando avanti con grandi obiettivi e la voglia di provare a raggiungere le Finals di Torino.