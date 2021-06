Tifosi azzurri con Mancini: "Che fortuna ha avuto”

E Belgio sia. L’Italia di Roberto Mancini si giocherà l’accesso alla semifinale di Euro 2020 contro la nazionale allenata da Roberto Martinez, che ieri è riuscita a superare per 1-0 il Portogallo.

Belgio senza De Bruyne e Hazard

Navigando sui social network, sembra piuttosto evidente che i tifosi della Nazionale avrebbero preferito sfidare i lusitani, molto più discontinui rispetto a Lukaku e soci, che hanno superato gli ottavi dopo aver concluso a punteggio pieno il proprio girone.

Un particolare, però, non è sfuggito ai tifosi dell’Italia: negli ottavi, infatti, il Belgio dovrà fare quasi certamente a meno di due dei suoi migliori giocatori, Kevin De Bruyne e Eden Hazard, entrambi usciti infortunati dalla gara di ieri con il Portogallo. Una notizia, questa, che ha riacceso la discussione sulla presunta fortuna del c.t. Roberto Mancini: dopo un girone piuttosto abbordabile, l’Italia si trova a sfidare ora un Belgio incerottato.

L’ironia sulla fortuna di Mancini

“Bene il Belgio – scrive Fabio su Twitter – mancano De Bruyne e Hazard, quindi migliore situazione possibile per Mancini”. Mancini è nato con la camicia. Se i belgi perdono De Bruyne e Hazard è tanta roba. E hanno un giorno di riposo in meno”, il commento di Michele.

“Il Belgio non mi sembra uno scoglio insormontabile. Poi se la fortuna di Mancini toglie di mezzo De Bruyne e Hazard…”, aggiunge Furfaro. “La fortuna di ciuffetto Mancini va avanti dai tempi dell’Inter… senza De Bruyne e Hazard il Belgio equivale al Monza di Brocchi”, azzarda il paragone Maxi.

“Incredibile, l’Italia ha avuto fortuna a valanga. Sospetto che Mancini abbia fatto qualche rito propiziatorio prima dell’inizio del torneo”, ironizza Patrizia. “Seccare De Bruyne e Hazard in una sola partita, senza che il Belgio venga eliminato, denota il fatto che Mancini è dotato di discreta buona sorte, che in queste competizioni è componente decisiva”. Infine la chiosa di Alessandro: “Fortuna clamorosa ragazzi, ma si sa: in guerra meglio un generale fortunato che uno bravo”.

SPORTEVAI | 28-06-2021 11:13