Tokyo 2020: alla Slovenia non basta Doncic, Francia in finale con gli Stati Uniti

Sarà la Francia a sfidare gli Stati Uniti nella finale del torneo olimpico di basket maschile di Tokyo 2020. I transalpini hanno battuto per 90-89 la Slovenia, trascinata da un mostruoso Luka Doncic, il fuoriclasse dei Dallas Mavericks autore di una tripla doppia da 16 punti, 10 rimbalzi e 18 assist. Per i transalpini, che sfideranno per la terza volta gli States dopo le finali a cinque cerchi del 1948 e del 2000, ci sono 25 punti e 7 rimbalzi per Nando De Colo e 23 punti di Evan Fornier, tanti quanti Mike Tobey per la Slovenia, che se la vedrà per il bronzo con l’Australia.

OMNISPORT | 05-08-2021 15:05