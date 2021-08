Tokyo 2020: Jacobs-Tamberi, festa continua e notte insonne

Notte insonne per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi dopo la domenica memorabile dell’atletica italiana a Tokyo 2020. I due ori consecutivi nel salto in alto e nei 100 metri rimarranno per sempre tra i momenti più alti dello sport azzurro, anche se i due atleti faticano ancora a realizzare l’impresa.

I due campioni olimpici hanno festeggiato tutta la notte: “Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire… Non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!”, ha scritto Gimbo su Instagram.

I due hanno festeggiato in auto, al villaggio olimpico e poi nelle loro stanze: “Ciao mondo, siamo i due campioni olimpici, ma è tutto vero?“. Jacobs, pochi minuti dopo aver conquistato l’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Barshim, aveva detto: “Ora non dormirò mai più”.

Marcell Jacobs su Instagram si è poi rivolto ai suoi followers: “Io in Texas sono solo nato: da quando ho 10 mesi vivo in Italia, e l’Italia è il mio Paese. Voi tifosi siete incredibili! Ho sentito tutto il vostro supporto! Promesso che piano piano risponderò a tutti”.

Su di giri anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che in una telefonata con il Premier Mario Draghi ha detto: “Guarda che questa cosa vale più degli Europei, questa è planetaria“.

E la stampa mondiale celebra l’impresa degli Azzurri, che saranno premiati oggi. L’Equipe sottolinea la sorpresa nei 100 metri: “Nessuno si era accorto di Marcell Jacobs che stava piombando a una velocità del genere dall’Italia. Soprattutto nessuno ai Giochi. I 100m non sono abituati ad aprirsi a tutti i pretendenti. Bisogna bussare prima di entrare.”.

Il New York Times: “Gli italiani sorprendono anche loro stessi nei 100 metri e nel salto in alto”. L’oro ex aequo di Tamberi è sottolineato dalla BBC: “Tokyo, per la prima volta dal 1912 due atleti si spartiscono la medaglia d’oro in un’Olimpiade”. Lo Spiegel: “Difficile da credere”.

OMNISPORT | 02-08-2021 10:30