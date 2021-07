Torino, Juric avverte Belotti: "Non mi è piaciuto ultimamente"

In conferenza stampa, il nuovo tecnico del Torino Ivan Juric ha mostrato di avere già le idee chiare: “So che in questo gruppo c’è gente valida e altri li devo valutare. Voglio creare lo spirito giusto, il ritiro servirà a questo. Ho già idee, sono 10-12 nomi, posso dire Bremer, Lukic, Sanabria e Mandragora. Buongiorno che può crescere molto. C’è chi può fare meglio e chi deve liberarsi, dobbiamo portare freschezza e valori nuovi. Questi saranno i miei leader, c’è gente giusta”.

Il tecnico ha analizzato soprattutto il caso Belotti: “È un top player, anche per il suo modo di fare calcio. Però l’ho detto al Gallo, quello degli ultimi sei mesi non mi è piaciuto. Valuterà lui, sceglierà lui se è il momento di cambiare o se mi viene a dire che è il mio capitano e viene a fare la battaglia con me. Ho notato un po’ di saturazione e non di grande allegria, ci sta nel calcio. Questo è da valutare, noi vogliamo prendere una strada e non c’è posto per gente non contenta. Nell’ultimo anno non è stato il solito Gallo, non so perché, cosa cosa è cambiato da arrivare in Europa a lottare per la salvezza”.

OMNISPORT | 08-07-2021 19:03