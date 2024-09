Totti, bordate alla Roma e la rivelazione: "Sinner n.1 grazie a me"

L'ex capitano si confessa a Sky, analizza il momento della nazionale, applaude Baldanzi per la tripletta in U.21 e riserva una stoccata ai Friedkin

Metti un Francesco Totti a ruota libera. Intervistato da Sky l’ex capitano della Roma non si tira indietro e senza peli sulla lingua parla di nazionale, del suo futuro, del rapporto con De Rossi e fa una battuta sul tennista altoatesino.

Totti: “Spalletti ha capito i suoi errori”

Si parte dall’Italia che sembra aver ripreso la strada giusta dopo gli Europei fallimentari: “Spalletti ha capito i suoi errori, auguro alla nazionale di tornare ad alti livelli”. Proprio il ct aveva chiamato lui, Baggio, Del Piero, Antognoni e Rivera a dare la carica prima della kermesse in Germania, però tante storiche figure del nostro calcio non vengono prese in considerazione da nessuno, nè a livello di nazionale nè di club. Totti spiega: “Diventi ingombrante, un nome forte che offusca tutti ma siamo competenti del settore, vuol dire che troveranno altre soluzioni”.

Totti: “Non mi aspettavo di non essere più chiamato dalla Roma”

Ogni tanto si riparla di un ritorno di Totti alla Roma ma l’ex numero 10 è lapidario: “Se ne parla tanto ma se stringi esce poco o niente, nessuno m’ha mai chiamato o cercato e non mi aspetto niente. Non me l’aspettavo ma va bene così, siamo tutti felici. I tifosi un po’ meno magari”. Il Pupone analizza poi la situazione attuale in campionato: “Si sono rinforzate parecchie squadre, hanno fatto grandi investimenti spendendo tanto, penso sopratutto alla Juve. Se mi piace la Roma? Ni. Il mercato non mi convince del tutto, toccherà al mister far inserire i nuovi e metterli in campo nel migliore dei modi. Speriamo bene. De Rossi lo sento spesso, è contento di quello che sta facendo, non si aspettava di partire così ma ha tanta voglia. In generale bisogna fare chiarezza, se esci allo scoperto e dici la verità vieni apprezzato, altrimenti le cose non vanno bene, la gente vuole questo, che si sia obiettivi”.

Totti e quella partita a padel con Sinner

Dopo un passaggio su Baldanzi che ieri ha brillato in Under 21 con una tripletta (Mi è sempre piaciuto, è umile, semplice, si mette a disposizione ma ha una carriera davanti, inutile fare paragoni, sono contento per lui e la nazionale, che sia di buon auspicio anche per la Roma, che possa segnare anche in maglia giallorossa”) Totti chiude con una battuta su Sinner: “Da quando ha giocato con me a padel anche se per pochi minuti gli ho fatto vedere due-tre movimenti, è diventato il n.1 al mondo, non l’avevo mai detto prima ma oggi lo dico. Gli ho dato fiducia e positività”.