Tutto esaurito per Italia-Spagna, la partita inaugurale dell’Europeo UEFA Under 21: domenica 16 al Dall’Ara ci saranno dunque 28.310 spettatori per l’esordio del torneo. Le casse dello stadio Dall’Ara saranno comunque aperte anche domenica per la vendita dei biglietti per la partita Italia-Polonia, nell’intento di agevolare i tifosi.

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per le altre partite del torneo: anche per la finale del 30 giugno a Udine ci si avvia verso il sold out, rimangono a disposizione posti di tribuna e di curva. E’ stata superata quota 150.000 biglietti venduti, oltre 10.000 sono stati venduti all’estero. Ritmo altissimo anche per le altre partite dell’Italia: il 19 a Bologna contro la Polonia e il 22 a Reggio Emilia contro il Belgio.



SPORTAL.IT | 13-06-2019 15:20