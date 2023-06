Euro U21, Italia eliminata: bufera social sugli azzurrini di Nicolato

L'Italia di Nicolato è stata sconfitta dalla Norvegia nell'ultima giornata di Euro Under 21 2023, e quindi eliminata dal torneo al di là dei rischi di biscotto. Social scatenati contro gli azzurrini

28-06-2023 22:41

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

La proverbiale partita da dentro o fuori – e da rischio biscotto in agguato – tra Italia e Norvegia si è risolta con la disfatta per 0-1 degli azzurrini di Nicolato. L’ultima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21 consumatasi in quel della Cluji Arena, tra spalti semivuoti e una iniziale pioggia battente, ha visto la nostra giovane e a tratti rassegnata Nazionale arrendersi a una Norvegia non certo irresistibile. E i social, pur salvando qualche alfiere azzurro, si sono scatenati contro i nostri.

Il web promuove nel primo tempo gli esterni

Azzurrini abbastanza bene nel primo tempo sebbene non continui, soprattutto quando i ritmi si sono fatti più blandi, e incapaci di affondare completamente il colpo. Ma dall’altra parte la Norvegia si è dimostrata tutt’altro che pericolosa. Sul web viene lodata la prestazione di Parisi, con l’esterno sinistro che ha dato prova di una velocità potenzialmente rischiosa per gli avversari.

“Parisi da quando lo vuole la Juve lo stanno trasformando in Roberto Carlos”, ironizza un commentatore sui social. Sempre sulle fasce viene apprezzato Bellanova (“Parisi e Bellanova non sono affatto male”, scrive un altro utente).

Gnonto e Pellegri bocciati sui social

Chi invece non ha incontrato i favori degli appassionati, tifosi e spettatori è Gnonto. “Gnonto imbarazzante”, “Ma quanto è scarso Gnonto??”, “Ma Gnonto lo sa che si gioca a calcio?”, sono alcuni dei commenti feroci nei confronti dell’attaccante del Leeds che pure si è reso pericoloso nel primo tempo. E un utente analizza: “Gnonto è praticamente solo davanti al portiere con la Norvegia tutta aperta, ma lui deve dribblare i fili d’erba perché la palla è sul piede ‘sbagliato’. E la Norvegia recupera”.

Il gol mangiato nel secondo tempo da parte dello stesso centravanti, che con il destro non trova l’ingresso della porta facendo la barba al palo, conferma il giudizio aspro dei commentatori social: “Gnonto potenziale enorme, ma deve migliorare nettamente in freddezza”.

Nel calderone delle critiche ci finisce anche Pellegri, altro giocatore alquanto bersagliato sui social: “Nicolato mistero di allenatore. Ma se scendiamo ai dettagli, che titoli hanno i vari Gnonto e Pellegri per vestire di azzurro?” e “Io veramente più lo guardo e più mi domando cosa ci vedano in Pellegri, una roba allucinante”.

Pioggia di critiche per gli azzurrini, non si salva neanche Tonali

“Se non segni contro la Norvegia puoi pure tornare a casa”, aveva sentenziato un utente nel primo tempo. Detto, fatto: al di là dei calcoli bizantini fatti tenendo conto del risultato della concomitante Francia-Svizzera, il gol di Botheim contribuisce a condannare gli azzurrini all’eliminazione dal torneo.

I giudizi dei commentatori social sono impietosi, anche prima del fischio finale: “Qualificata o no, quest’ Italia è qualcosa di imbarazzante e vergognoso (così come la Nazionale maggiore)”. E non si salva neanche l’uomo copertina dell’Under 21 Tonali: “Mi ricordo che Pirlo vinceva europei Under 21 quasi da solo, Tonali non fa la differenza neanche contro la Norvegia. 80 milioni. Che tempi assurdi per il calcio”.

E chiudiamo con l’interrogativo emblematico che solleva questo utente: “Non capisco questa paura sempre da parte dei calciatori in Italia. Questa mentalità va tolta dalla mente dei giocatori e giocare d’attacco. L’Italia soffre sempre anche con squadre deboli. Dov’è il difetto? È il paura o mentalità del giocatore italiano che nella sua mente gioca solo all’indietro?”