Europei Under 21, De Ketelaere e il Belgio eliminati: tifosi del Milan sul piede di guerra

L’eliminazione del Belgio dagli Europei Under 21 e le brutte prestazioni di Charles De Ketelaere scatenano la polemica tra i tifosi del Milan che criticano il mercato e Pioli

27-06-2023 21:34

Il Belgio dice addio agli Europei Under 21, costa caro la sconfitta nell’ultima giornata del gruppo A contro il Portogallo che manda a casa i Diavoli Rossi che chiudono la loro avventura con soli due punti conquistati. Ma a far notizia sono soprattutto le prestazioni di Charles De Ketelaere, ancora incapace di mettere in campo il talento che ha spinto il Milan ad un grande investimento nella scorsa estate.

Europei Under 21, De Ketelaere fa ancora fatica

Nell’ultima gara contro il Portogallo agli Europei Under 21, Charles De Ketaelere è rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match giocando nel ruolo di trequartista ma ha offerto ancora una volta una prestazione non esaltante. Tra i tanti commenti al match sulla prestazione del giocatore belga si legge che è stato ancora una volta troppo apatico, poco incisivo, poco mobile e incapace di riuscire ad avere un impatto sulla partita. In pratica le stesse considerazioni fatte nel corso degli ultimi mesi in bianconero.

Milan, la prova di De Ketelaere scatena i social rossoneri

La prestazione di Charles De Ketelaere e l’eliminazione del suo Belgio finiscono per interessare soprattutto i tifosi del Milan. Sui social la prova del giocatore viene pesantemente criticata così come viene criticato il lavoro che in questa stagione ha fatto Pioli: “Non è un trequartista – scrive Mau – E’ un esterno o al massimo un falso nueve. Sarebbe ora di uscire dall’equivoco che ha alimentato Pioli”. Mentre Mark scrive: “Sono passati 452 giorni dall’ultimo gol in una partita ufficiale. 54 gare senza segnare. Non riesce proprio più a sbloccarsi, così la situazione è critica”.

C’è chi come Young prova a individuare la soluzione: “Ha talento ma un incredibile mancanza di personalità. Il suo problema sta nella testa e non nei piedi ma siccome il problema sta nella testa la situazione è molto più difficile da risolvere”. E ancora: “Uno dei giocatori con più potenziali al mondo completamente rovinato da un allenatore – commenta Liggie – non ha più la testa per fare la differenza e ha paura di ricevere il pallone quando la gara va decisa. Un giocatore rovinato dal punto di vista psicologico, Pioli ti odio”.

De Ketelaere dall’Europeo al mercato: il Milan deve decidere

Dopo l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara che avevano creduto nelle qualità del giocatore belga, ora tocca alla “nuova gestione” rossonera affidata a Moncada e Furlani decidere come agire riguardo alla situazione De Ketelaere. Le prestazioni dell’ultima stagione non hanno di certo aiutato ad aumentare le quotazioni del belga, quindi una cessione a titolo definitivo è da escludere visto che i rossoneri non riuscirebbero mai a recuperare i 35 milioni investiti lo scorso anno. Tra le possibilità c’è quella di un prestito per permettere al giovane attaccante di ritrovare un po’ di fiducia in un ambiente meno stressante rispetto a quello rossonero.