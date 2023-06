Euro U21, Italia-Norvegia: Nicolato tra sogno quarti e rischio biscotto

Il Ct azzurro Nicolato presenta Italia-Norvegia, ultimo match della fase a gironi degli Europei Under 21: c'è il rischio di uscire in caso di "biscotto" tra Svizzera e Francia.

27-06-2023 17:23

Ultimo atto del girone di qualificazione degli Europei Under 21. Domani, mercoledì 28 giugno, l’Italia si gioca la qualificazione ai quarti contro la Norvegia. C’è da battere gli scandinavi, che nelle prime due partite non hanno messo insieme neppure un punto, e c’è da sperare che Svizzera e Francia non facciano come Svezia e Danimarca agli Europei maggiori del 2004: il 3-2 elvetico (o una vittoria rossocrociata con un gol di scarto ma con almeno quattro reti segnate) farebbe infatti passare a braccetto le due nazionali, a scapito degli azzurrini di Nicolato. Un biscotto-bis che preoccupa i tifosi azzurri forse più del prossimo avversario, la Norvegia.

Italia Under 21, qualificazione in bilico: parla Nicolato

Il Ct azzurro in conferenza stampa prova a non accennare mai all’ipotesi biscotto, battendo più volte sul grande equilibrio che domina nel raggruppamento: “Fin dall’inizio avevo detto che sarebbe stato un girone molto difficile”, spiega Nicolato. “Il fatto è che c’è grande qualità, non si può pensare di dominare dall’inizio alla fine di ogni partita. Per quanto ci riguarda, dobbiamo solo pensare a giocarci le nostre carte ed è giusto che si sia arrivati all’ultima partita con una situazione del genere, di estremo equilibrio: è la conferma che in questo gruppo ci sono quattro nazionali di grande livello”.

Europei Under 21: il Ct degli azzurrini presenta la Norvegia

Nessun rischio di sottovalutazione della Norvegia, almeno a detta del Ct degli azzurrini: la nazionale nordica ha perso di misura sia contro la Svizzera, sia contro la Francia sfiorando in entrambe le circostanze il pari. “Loro sono una bella squadra”, osserva Nicolato. “Una nazionale che conosce quelli che sono i principi di gioco e che conoscenze di livello superiore. Dico la verità: la Norvegia mi piace molto, ha un buon palleggio. Mancherà Haaland? Un centravanti del genere non è che si inventa da un giorno all’altro, ma il livello dei nostri avversari sarà alto”.

Tonali in Premier dopo il torneo: il giudizio del tecnico

Infine sui singoli. Dopo gli Europei Sandro Tonali lascerà la serie A per la Premier League, dal Milan passerà al Newcastle. Per il Ct Nicolato, questo è stato ed è un argomento tabù: “Con Sandro non abbiamo parlato di futuro in questi giorni. Lui è senz’altro un calciatore importante per noi, è giovane ma vanta già una grande esperienza e non dimentichiamoci che è stato anche vicecampione d’Europa con l’Under 19. Lo conosco da tempo, conosco soprattutto le sue qualità, che sono tante e che sta dimostrando anche qui. Ci aspettiamo tanto da lui, come del resto dagli altri”.

Italia-Norvegia Under 21, le parole di Pellegri

In conferenza stampa al fianco del tecnico anche Pietro Pellegri, centravanti a segno nella prima partita contro la Francia: “Abbiamo studiato la Norvegia in questi giorni, hanno grande palleggio e fisicità, ma noi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per fare al meglio la gara. Non abbiamo ancora visto l’Italia più bella, anche nelle due settimane di ritiro a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e qualità. L’Italia più bella deve ancora arrivare”.