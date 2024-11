Union Saint Gilloise-Roma, moviola: sul rigore che abbaglio, le urla del ds dalla tribuna

La prova dell’arbitro Jerome Brisard nella gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito ha ammonito 4 giocatori

Internazionale dal 2018, Jérome Brisard, la scelta dell’Uefa per la gara della Roma in Europa League, è piuttosto noto in campo europeo, anche nelle competizioni per Nazioni. Ha fatto il VAR nella Finalissima Femminile Inghilterra-Brasile il 6 aprile 2023 a Wembley, ancor prima a Euro 2020 e quindi nella finale di Champions League a Saint-Denis il 28 maggio. Anche ad Euro2024 è stato utilizzato al Var ma come se l’è cavata ieri il fischietto francese da primo arbitro?

I precedenti di Brisard con la Roma

E’ stata la seconda volta per Brisard con i giallorossi, che aveva già diretto contro lo Sheffield l’anno scorso. Il fischietto francese aveva anche arbitrato la sfida Atalanta-Sturm Graz, vinta dalla squadra di Gasperini e aveva diretto anche il 21 marzo del 2019 in un’amichevole la sfida tra l’Italia Under 21 e l’Austria.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Auger e Pages con Vernice IV uomo, Delajod al Var e Lissorgue all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Shomurodov, Celik, Vanhoutte, Sikes

Union Saint Gilloise-Roma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. l 3′ già un giallo per la Roma: Shomurodov stende Niang. Al 27′ arriva il secondo ammonito in casa Roma: Celik strattona un avversario e riceve un cartellino giallo. Al 29′ contatto tra Mancini e Machida in area, i giallorossi chiedono il rigore ma l’arbitro concede soltanto la rimessa dal fondo quando invece era netto il fatto sul difensore toscano. Il Var non interviene, mentre intanto sugli spalti sia il direttore sportivo Ghisolfi sia il dirigente Lombardo riguardando l’episodio sul telefonino urlano più volte al rigore netto: errore clamoroso dall’arbitro e del Var.

Al 62′ dopo un corner respinto dalla difesa di casa, Pellegrini riesce a rimetterla in area dove Mancini anticipa Moris di testa. Uscita a vuoto del portiere lussemburghese che favorisce la prima rete stagionale del difensore romanista. Il portiere chiede a gran voce un fallo ma il Var convalida la rete. All’89’ giallo per Vanhoutte per un fallo su Kone. Al 92’ ammonito Sikes per fallo su Pellegrini. Dopo 3’ di recupero Union-Roma finisce 1-1.