Adani torna nella bufera: tifosi Juventus e Roma scatenati sul web

Adani torna a infiammare il web. Il commento alla gara di Leverkusen e la domanda "scomoda" a Pellegrini attirano le critiche dei tifosi della Roma. Approvazione, invece, dai tifosi della Juventus

19-05-2023 17:47

Lele Adani scatena i tifosi di Juventus e Roma. Al termine della serata dedicata alle semifinali di Europa e Conference League, che lo ha visto commentare per la Rai lo 0-0 di Leverkusen contro il Bayer che è valso l’accesso alla finale per la Roma, l’ex Inter ha scatenato una vera e propria bufera, attirando critiche giallorosse, ma anche prendendosi una rivincita a tinte bianconere.

Roma, Adani preso di mira: i due motivi

Gabriele “Lele” Adani torna a infiammare i social. A riservare parole non proprio gentili sono i tifosi della Roma che dimostrano di non aver gradito il commento tecnico allo 0-0 di Leverkusen, giudicato troppo sbilanciato ad esaltare le giocate dei tedeschi. A questo, dopo il fischio finale, si aggiunge una domanda rivolta a Lorenzo Pellegrini, vista come una chiara frecciatina a José Mourinho.

Adani, botta e risposta con Pellegrini

“Mourinho ti ha migliorato come personalità, come attitudine alla leadership… come calciatore? Continui a crescere?“, chiede Adani al capitano giallorosso, che risponde per le rime: “Secondo me, il mister ti migliora sotto tutti i punti di vista. So a che cosa ti riferisci… oggi non abbiamo fatto una grandissima partita nel palleggio… ma ci sono gare in cui occorre essere più concreti e questa squadra sa fare tutte e due. A volte abbiamo dominato il gioco, quando si può si fa”.

Le critiche dei tifosi della Roma

Il web giallorosso ribolle. Qualcuno scrive: “Vergognoso”, “E su Rai 1 invece c’era Adani che tifava in modo imbarazzante il Leverkusen….”, “Lele Adani ha pianto tutta la partita. Sognava troppo il gol del Leverkusen“, “Ad Adani mancava solamente la sciarpetta del Leverkusen al collo”, “La Roma è in finale di Europa League nonostante 90 minuti di elogi, da parte di Adani, al Bayer Leverkusen”. E su Pellegrini: “Ma tu non sei migliorato affatto. Stesso giornalismo becero, poi scusa ma stai seduto con Cassano ed è tutto dire”, “La dovete cacciare sta gente”.

Adani, ennesima frecciata ad Allegri

Di tenore diametralmente opposto i messaggi degli juventini. Sui social, per molti, i cori e gli insulti dello Stadium di appena una settimana fa sono solo un vecchio ricordo e, così, quando nel presentare la scaletta della BoboTv, Adani indirizza una chiara bordata a Massimiliano Allegri, i supporter della Vecchia Signora, dimostrano in larga parte di apprezzare.

Adani non nomina mai la Juventus, uscita sconfitta dal Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia, elenca i vari temi: Inter, Roma, Fiorentina, sorride sornione e cita l’NBA, ricordando l’appuntamento con gara 2 di Denver-Lakers. Poi, dopo aver augurato una buonanotte, cala l’asso con sguardo torvo: “Ah, padre tempo, ovviamente, opera in silenzio…”.

Tifosi Juve dalla parte di Adani

“Ancora esiste un dubbio su chi ha vinto tra Adani e Allegri?” domanda qualcuno, e poi: “Adani ha stravinto Allegri ha straperso È così e basta, fatevene una ragione e accettatelo una buona volta”, sottolinea qualcun altro e ancora: “Ma a me basta che vada via Allegri, poi di Adani me ne frega il giusto. L’importante è liberarsi”, “Allegri in tomba sepolto da Adani“, “La cosa che mi fa più pena di Allegri è che nella faida con Adani ne viene fuori con le ossa rotte, disintegrato, annichilito. Pena totale“.

ITALIAMEDIA