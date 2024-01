Arbitri: Milan-Roma a Guida, Di Bello in sala VAR. Maresca spedito in B, stop per Orsato, Fabbri e Nasca

Le designazioni arbitrali delle big: la supersfida di San Siro a Guida, un talismano per la Juventus contro il Sassuolo, mentre all'Inter tocca un fischietto contestato.

11-01-2024 13:04

Ufficializzate le designazioni arbitrali per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Turno di campionato che segue alcuni giorni roventi sotto il profilo degli errori arbitrali. L’ultima giornata, infatti, è stata segnata dalle polemiche legate a Inter-Verona, i cui protagonisti – l’arbitro Fabbri e il VAR Nasca – sono stati fermati, come fatto filtrare da ambienti interni all’AIA. Stop anche per Orsato, che ha diretto Lazio-Roma di Coppa Italia, anche se in questo caso si tratta di una semplice rotazione: non c’entrano Mourinho e le sue polemiche. I giallorossi contro il Milan saranno diretti da Guida. Analizziamo insieme le designazioni delle big e le decisioni su altri fischietti nell’occhio del ciclone, Di Bello e Maresca.

Milan-Roma, arbitra Guida di Torre Annunziata

Oltre che sfida storica del calcio italiano e big match di giornata, Milan-Roma è anche scontro tra deluse di Coppa Italia. Pioli e Mourinho uniti dalle lamentele verso i direttori di gara, Di Bello (di Milan-Atalanta) e Orsato (di Lazio-Roma). A dirigere la partita di San Siro è stato chiamato Guida di Torre Annunziata. Per lui 35 precedenti col Milan, l’ultimo addirittura nel 2022: 2-1 sul campo della Lazio. In totale 17 successi rossoneri, 9 pareggi e 9 sconfitte. Due le direzioni stagionali di Guida con la Roma: pareggio a Torino (1-1) e sconfitta a Bologna (2-0). In totale 28 precedenti, con 10 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte.

Rapuano per Monza-Inter: fece arrabbiare Inzaghi

Forse in risposta alle polemiche sugli arbitraggi “amici”, a dirigere l’Inter stavolta è stato mandato un fischietto contestato. A Monza, infatti, ci sarà Rapuano, l’arbitro che fece arrabbiare Inzaghi nell’unica direzione nerazzurra della sua carriera: Inter-Empoli 0-1, ultima di andata dello scorso campionato, con espulsione di Skriniar per somma di gialli dopo 40′ e l’allenatore interista furibondo nel post gara. Col Monza, invece, sette precedenti: cinque successi brianzoli (l’ultimo il 2-0 dello scorso anno a La Spezia) e due sconfitte.

Piccinini per Juve-Sassuolo: talismano bianconero

Un talismano bianconero, invece, per Juventus-Sassuolo. L’arbitro designato per il match dello Stadium, infatti, è Piccinini di Forlì: con lui la Vecchia Signora ha sempre vinto, cinque volte su cinque, l’ultima contro il Cagliari a novembre: 2-1 con proteste rossoblu per qualche episodio sospetto nel finale di gara. Il Sassuolo, invece, è stato diretto sei volte dal fischietto romagnolo: bilancio di 3 successi, 2 pareggi, 1 sconfitta.

Napoli-Salernitana, al VAR Di Bello. Maresca in B

Delicatissimo il derby campano in programma allo stadio Maradona tra Napoli e Salernitana. E allora Rocchi ha spedito uno abituato alle missioni difficili: Marinelli, che è stato anche in Afghanistan con l’Esercito. Il fischietto di Aprila ha diretto sei volte i campioni d’Italia: 3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte. Con la Salernitana, che si è lamentata dell’arbitraggio di Guida contro la Juventus, due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Curiosità: al VAR ci sarà Di Bello, probabilmente l’arbitro più contestato degli ultimi giorni. Per il suo collega Maresca, invece, ripartenza dalla B dopo i disastri in Cagliari-Empoli di fine dicembre: dirigerà Catanzaro-Lecco.