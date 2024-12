Arbitri: per Napoli-Lazio Colombo, fiducia a Di Bello, Chiffi e Manganiello, fermato Zufferli

Le designazioni della 15esima giornata di serie A, Rocchi lascia a casa Guida e Mariani, per Juventus-Bologna c’è Marchetti, Doveri fischia a Venezia

Mano leggera del designatore Rocchi che riabilita velocemente diversi fischietti discussi e ferma di fatto solo Zufferli, dopo gli errori in Parma-Lazio e in particolare il gol annullato a Rovella che aveva fatto infuriare il tecnico biancoceleste. Turno di riposo per Guida e Mariani mentre resta ancora in castigo Marcenaro per la doppia svista sul gol irregolare del Verona sulla Roma e Massa che in Napoli-Roma aveva graziato due volte Lukaku passibile di cartellino giallo e che la settimana scorsa era stato designato solo a fare il Var in serie B per Reggiana-Sassuolo.

Colombo per Napoli-Lazio

Dopo un avvio di stagione complicato si sta riprendendo Colombo, ex enfant prodige e promosso internazionale lo scorso gennaio: sarà il fischietto di Como a dirigere domenica sera il posticipo al Maradona tra Napoli e Lazio. Con lui gli assistenti Tegoni e Luciani con IV uomo Fourneau, Mazzoleni al Var e Muto all’Avar. Sorprende invece la fiducia che Rocchi continua ad avere in Di Bello, nonostante i suoi frequenti scivoloni. Il fischietto di Brindisi è stato scelto per Verona-Empoli, che sarà di terza fascia ma è pur sempre uno scontro diretto per la salvezza.

Chiffi torna già in pista

Torna in A dopo un sol turno di stop anche Chiffi, che non sta attraversando un felice momento di forma: dirigerà il delicato match dell’Olimpico tra Roma e Lecce. Discorso simile per Manganiello che sarà impegnato in Monza-Udinese. Anche Marinelli ha qualcosa da farsi perdonare ma è stato egualmente designato per Genoa-Torino. Per Juventus-Bologna ci sarà Marchetti. Chiudono il quadro delle designazioni odierne (quelle di Inter e Milan erano state diffuse ieri) Piccinini per Fiorentina-Cagliari e Doveri per Venezia-Como

Abisso per Inter-Parma, il precedente del Franchi

Sorprendente la designazione per Inter-Parma, in programma stasera a San Siro alle 18.30: fischierà Abisso di Palermo che da tempo non garantisce affidabilità totale, visto che alterna gare discrete ad altre decisamente deludenti. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato da L.Rossi e Cipriani con Massimi IV uomo, Pezzuto al Var e Paterna all’Avar. Poco felici i ricordi dei nerazzurri con Abisso che tornò ad arbitrare l’Inter solo nel 2023 dopo circa due anni e mezzo dal celebre match del Franchi con la Fiorentina. Era il 24 febbrai 2019 del Franchi, finì con un pirotecnico 3-3 una gara condizionata però da un errore commesso dallo stesso arbitro che concesse il calcio di rigore del pareggio ai viola nei minuti di recupero per un tocco di mani inesistente di D’Ambrosio.

La Penna per Atalanta-Milan

Per il big-match Atalanta-Milan (oggi a Bergamo alle 20.45) invece ci sta la scelta di La Penna che dopo un breve periodo di appannamento è tornato agli ottimi livelli della scorsa stagione. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Guida IV uomo, Di Paolo al Var e Ghersini all’Avar. Designazione blindatissima pertanto.

Feliciani e Ferrieri Caputi ripartono dalla B

Tornano ad arbitrare, ma solo in serie B dopo essere stati messi in castigo, Feliciani e Ferrieri Caputi. Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan, dirigerà Juve Stabia-Sud Tirol mentre il fischietto livornese (dopo aver fatto male in Inter-Venezia ed essere stata fermata due turni) torna in B per Sassuolo—Sampdoria, anche se era stata già riabilitata per la coppa Italia.

Tutti gli arbitri di serie B

Juve Stabia-Sudtirol stasera h. 20.30: Feliciani (Zingarelli-Catallo; IV uomo Mastrodomenico, Nasca al Var e Longo all’Avar)

Bari-Cesena sabato h 15: Santoro (Ricci-Niedda, IV uomo Ancora, Baroni al Var e Pagnotta all’Avar)

Carrarese-Palermo h 15: Crezzini (Cecconi-Fontani; IV uomo Poli, Dionisi al Var e Marcenaro all’Avar)

Mantova-Pisa h 15: Sozza (Ceccon-Galimberti, IV uomo Gianquinto, Camplone al Var e Fabbri all’Avar)

Modena-Salernitana h 15: Perenzoni (Bercigli-Arace, IV uomo Gandino, Di Martino al Var e Di Vuolo all’Avar)

Cosenza-Frosinine h 17.15: Ayroldi (Cipressa-Biffi; IV uomo Allegretta, Pairetto al Var e Miele all’Avar)

Catanzaro-Brescia domenica h 15: Perri (M.Scarpa-Miniutti; IV uomo Vogliacco, Gualtieri al Var e Pairetto all’Avar)

Cremonese-Reggiana h 15: Scatena (Fontemurato-Massara, IV uomo Bozzetto, Gariglio al Var e Minelli all’Avar)

Spezia-Cittadella h 15: Rutella (Lo Cicero e Trasciatti; IV uomo Turrini, Maggioni al Var e Monaldi all’Avar)

Sassuolo-Sampdoria h 17.15: Ferrieri Caputi (Costanzo-Ceolin; IV uomo Rinaldi, Volpi al Var e Di Paolo all’Avar)