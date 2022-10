26-10-2022 16:21

Designazioni arbitrali per la 12a giornata del campionato di Serie A 2022-23. Non ci sono in programma big match o derby o altre partite a rischio. Solo molti incontri testa-coda e alcune partite con punti pesanti in zona retrocessione. Il Napoli capoclassifica gioca contro il Sassuolo e l’arbitro è Rapuano di Rimini. La Juve, fresca di eliminazione di Champions, gioca una partita molto delicata a Lecce con un arbitro esperto come Chiffi di Padova.

L’Inter se la vede contro la Samp, rilanciata dall’ex nerazzurro Stankovic: arbitro sarà Massimi di Termoli. Il Milan gioca forse la partita più tosta della giornata, sul campo del Torino: l’arbitro del match è il palermitano Abisso. Di seguito tutte le partite della 12a giornata con arbitro, assistenti, quarto uomo, var e avar.

Partite della 12a giornata di Serie A: arbitri e assistenti

NAPOLI – SASSUOLO

Arbitro: RAPUANO

RAPUANO Assistenti: BACCINI – SCHIRRU

BACCINI – SCHIRRU IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

LECCE – JUVENTUS

Arbitro: CHIFFI

CHIFFI Assistenti: MONDIN – AFFATATO

MONDIN – AFFATATO IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – SAMPDORIA

Arbitro: MASSIMI

MASSIMI Assistenti: GALETTO – MASSARA

GALETTO – MASSARA IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – ATALANTA

Arbitro: AYROLDI

AYROLDI Assistenti: ROCCA – ROSSI M.

ROCCA – ROSSI M. IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

CREMONESE – UDINESE

Arbitro: IRRATI

IRRATI Assistenti: SCATRAGLI – BARONE

SCATRAGLI – BARONE IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

SPEZIA – FIORENTINA

Arbitro: MASSA

MASSA Assistenti: PASSERI – COSTANZO

PASSERI – COSTANZO IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – SALERNITANA

Arbitro: MANGANIELLO

MANGANIELLO Assistenti: ALASSIO – BOTTEGONI

ALASSIO – BOTTEGONI IV: MARIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

TORINO – MILAN

Arbitro: ABISSO

ABISSO Assistenti: DI VUOLO – YOSHIKAWA

DI VUOLO – YOSHIKAWA IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA

Arbitro: SACCHI

SACCHI Assistenti: VIVENZI – CIPRESSA

VIVENZI – CIPRESSA IV: BARONI

VAR: MARESCA

AVAR: AURELIANO

MONZA – BOLOGNA

Arbitro: PAIRETTO

PAIRETTO Assistenti: COLAROSSI – CIPRIANI

COLAROSSI – CIPRIANI IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI

