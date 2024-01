Arbitri, Ziliani riaccende la polemica: "Gol di Rabiot in Juve-Roma da annullare, lo dice anche l'IFAB"

Il giornalista torna alla carica sulla discussa rete di Rabiot che ha deciso il big match tra Juve e Roma dello scorso 30 dicembre: nuove accuse a Rocchi e all'AIA.

25-01-2024 18:01

Paolo Ziliani riaccende la polemica sul discusso gol di Rabiot in Juventus-Roma dello scorso 30 dicembre, realizzato dal centrocampista francese sul filo del fuorigioco: secondo il giornalista, oltre il filo del fuorigioco. Episodio che fa parte dei casi denunciati dall’arbitro di Serie A che, protetto dall’anonimato, ha raccontato le storture del VAR e più in generale del mondo dei fischietti in Italia. In quella circostanza, il VAR avrebbe preso in esame un fotogramma errato dell’azione: non quello in cui il pallone si allontana dal piede di Vlahovic, ma alcuni secondi prima, quando Rabiot era ancora in gioco.

Juve-Roma, la denuncia di Ziliani: “Gara decisa da una truffa”

A denunciare per primo l’anomalia, peraltro, era stato lo stesso Ziliani, quasi in tempo reale, scrivendo apertamente di “truffa”. Il giornalista, seguitissimo sui social, aveva mostrato su X e su Substack “le prove” dell’errore commesso dal direttore di gara, Sozza di Seregno, e soprattutto dal suo omologo in Sala VAR, Mazzoleni di Bergamo. Adesso è tornato alla carica, confortato dalla testimonianza del misterioso direttore di gara di massima serie. Ma non solo: anche l’IFAB, l’organo internazionale che rappresenta la massima autorità a livello arbitrale, una sorta di Cassazione planetaria dei fischietti, avrebbe chiarito perché quel gol di Rabiot sarebbe stato da annullare.

Il nuovo affondo del giornalista: “Gol irregolare anche per l’IFAB”

Scrive Ziliani su X: “Secondo l’IFAB in caso di “passaggio prolungato” (Vlahovic-Rabiot) il VAR deve considerare l’attimo in cui la palla lascia il piede. Forse Rocchi e i suoi esperti-VAR erano distratti, ma in estate su sollecitazione di un club svedese l’IFAB aveva fatto chiarezza tra “passaggio normale” e “strappato”: anche in quest’ultimo caso il frame da fissare è l’ultimo. Il gol di Rabiot era da annullare”. A conforto di quanto scritto, il giornalista ha mostrato due fotogrammi:

Juve-Roma, il gol di Rabiot fa ancora discutere i tifosi sul web

Tifosi in fermento, dunque. A partire dagli interisti. “Errore tecnico più grave del campionato”, sentenzia un utente. “Amen… Quindi gol da annullare”, è un altro commento in calce al post di Ziliani. Ma su tutti i social quel gol fa ancora discutere. “Sai quanti fuorigioco hanno cambiato mostrando i frame sbagliati ? Il calcio italiano è troppo marcio”. E ancora: “Quindi ora la smetteranno di dire che l’Inter è aiutata”. Oppure: “Quindi quando Allegri parlava di guardie e ladri si riferiva a guardie corrotte“.