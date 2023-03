Belgio, Lukaku: “Pronto a dimostrare cosa ho dentro”

L’attaccante dell’Inter si è reso protagonista nel match di qualificazione ad Euro 2024 con una tripletta che ha steso la Svezia del rivale storico Ibrahimovic e non risparmia un’esultanza polemica.

25-03-2023 11:07

Finalmente Lukaku, verrebbe da dire dopo la sfida di qualificazione agli Europei del 2024 tra Svezia e Belgio.

Finalmente perché il centravanti non segnava con la maglia del suo paese da oltre un anno e mezzo e solo nella serata di venerdì è riuscito a tornare al gol. Non uno, per dirla tutta, ma ben tre, letali per stendere la squadra svedese di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore rossonero è entrato al 73’ ma non è riuscito a lasciare il segno.

Insieme a Lukaku gioisce non solo la formazione belga ma anche l’Inter che vorrebbe averlo al meglio in questo intenso finale di stagione.

Romelu, oltre un’esultanza parzialmente polemica, ha dichiarato al termine della gara: “Ora sono pronto a dimostrare cosa ho dentro”.