Bonucci sta per dire sì alla Lazio per Sarri, la reazione dei tifosi biancocelesti

Il difensore deve dare una risposta all'Union Berlino ma dovrebbe prevalere voglia di rivincita in A e la possibilità di giocare la Champions

15-08-2023 14:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Prendersi una rivincita contro la Juventus che l’ha scaricato e con Allegri che l’ha messo fuori rosa: Leonardo Bonucci sembra aver abbandonato l’idea di chiedere il reintegro alla Juve a suon di carte bollate e sta valutando l’idea di accettare la corte di altri club.

Bonucci aveva rifiutato Ajax e altri club

Fino a pochi giorni fa la posizione dell’ex campionato bianconero era ferma al punto da fargli rifiutare anche club prestigiosi come l’Ajax ma ora le cose sono cambiate. Troppo impellente la voglia di giocare per non perdere l’opportunità di Euro2024.

L’Union Berlino, quarta nell’ultima Bundesliga, ha già inviato una proposta scritta al calciatore, che ha tempo fino a domani per dare una risposta definitiva ai tedeschi. Riflessioni fitte, un dilemma da sciogliere in 48 ore. Sono giorni bollenti per Bonucci, 36 anni compiuti a maggio, che sembra più tentato dal sì alla Lazio.

Bonucci ritroverebbe Sarri alla Lazio

A spingere è Maurizio Sarri: Bonucci è uno dei pochi giocatori della Juventus con cui il tecnico di Figline ha mantenuto un buon rapporto ma che ne pensano i tifosi laziali?

Fioccano le reazioni: “Avere in campo dei figli di buona donna è un conto. Poter contare su leader carismatici nello spogliatoio è un altro. I calciatori che hanno entrambe queste caratteristiche sono più rari del quadrifoglio. E Bonucci non è fra questi, secondo me”, oppure: ” lo prenderei solo per fargli giocare i derby” e ancora: “Sicuramente non è uno “simpatico”, ma Simeone e Couto erano “simpatici”? Detto che questi due erano nel fiore della carriera e Bonucci arriverebbe alla fine”

I tifosi della Lazio si dividono all’idea di Bonucci

C’è chi osserva: “Se alla Lazio serve un Bonucci, stiamo messi male” e poi: “Bonucci è bello che finito…ha fatto ridere con il catenaccio di Allegri figuriamoci con la difesa alta di sarri” e ancora: “Come ultimo difensore #Bonucci lo prendo ieri, oggi e domani. State sottovalutando la mentalità vincente che porta un giocatore del genere allo spogliatoio e smentiamo la falsa storia della lite con Sarri quando si fece tutte le partite e fu l’unico a salutarlo a fine campionato”

Si legge tutto e il contrario di tutto: “Bonucci è nella fase calante della sua carriera ma porterebbe esperienza e cattiveria agonistica necessarie per aumentare la cilindrata mentale di cui ha spesso parlato Sarri. E se integro fisicamente giocherebbe anche tante partite. Lo prenderei subito” e infine: “Sulla leadership in generale non sono d’accordo. Ci sono uomini che ce l’hanno talmente innata che gli viene riconosciuta dopo poco tempo da tutti. Vedi Mancini quando arrivò alla Lazio. Di Bonucci a me non piacciono i suoi atteggiamenti, ma se Sarri ce l’ha avuto garantirà lui”