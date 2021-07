Bridge all'attacco di Mancini: "Lo odio, la sua vittoria mi ha fatto male"

Roberto Mancini è stato senza dubbio uno dei grandissimi protagonisti di Euro 2020. E’ riuscito infatti nell’impresa di condurre una Nazionale che solo nel 2017 aveva fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018, alla conquista dell’alloro europeo.

Un trionfo, quello dell’Italia, figlio anche del gioco, oltre che della capacità di saper soffrire e rialzarsi nei momenti più complicati.

Se la vittoria degli Azzurri a Euro 2020 ha ovviamente fatto felice un Paese intero, c’è anche chi come Wayne Bridge, ha accolto questo risultato con sensazioni totalmente opposte. Alla base del suo dispiacere, non c’è solo il fatto che l’Inghilterra si sia arresa in finale, ma anche un vero e proprio odio nei confronti di Mancini. A confermarlo è stato lui stesso a ‘The Big Stage’ per ‘bettingexpert’.

“E’ una cosa che mi ha fatto davvero male, perché io odio Mancini. Tutti sanno che non lo amo. Non direi che è il peggiore allenatore che ho avuto, ma tatticamente non è eccezionale. Ha fatto un qualcosa di grande e mi costa molto dirlo. La mia famiglia non tifava solo per l’Inghilterra, ma anche per la sconfitta di Mancini e quindi il fatto che abbia vinto è una ferita per noi”.

Questo sentimento per Mancini nasce dall’esperienza che i due hanno condiviso al Manchester City.

“Ha vinto il campionato con il City e quindi i tifosi lo adoreranno, ma se si vanno a vedere i giocatori che quella squadra aveva, capisci che è grazie a loro che si è vinto e non grazie a lui. Io sono stato lì per alcuni mesi e non mi sono divertito affatto ad allenarmi con lui. Ci faceva allenare contro dei manichini e questo non è calcio. Come allenatore veramente non lo capisco”.

Bridge si trasferì al Manchester City nel 2009 e dopo aver giocato con buona regolarità, venne trasferito al West Ham, al Sunderland e al Brighton, sempre in prestito, prima della cessione a titolo definitivo.

OMNISPORT | 17-07-2021 15:22