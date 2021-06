Busquets positivo al Covid: Spagna in isolamento

A due giorni dall’amichevole contro la Lituania e ad una settimana dalla sfida degli Europei contro la Svezia, la Spagna di Luis Enrique deve fare i conti con la positività al coronavirus di Sergio Busquets. Il capitano della Roja, infatti, ha contratto il Covid e non sarà a disposizione per i prossimi match.

La Spagna ha così annunciato che il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra, mentre i compagni rimarranno isolati. Tradotto, non si giocherà la gara contro la Lituania, amichevole prevista l’8 giugno prima di iniziare il cammino nel torneo continentale.

A scendere in campo contro la Lituania sarà così l’Under 21, eliminata dagli Europei di categoria e dunque a disposizione per sfidare il club dell’est Europa nell’utlima amichevole pre-Svezia. Per Busquets dunque niente prossime gare degli Europei, ma possibile ritorno in campo una volta negativizzatosi.

OMNISPORT | 06-06-2021 22:36