Ultimo aggiornamento 07-01-2022 10:21

La Gazzetta dello Sport lancia l'indiscrezione che vorrebbe i viola interessati a Isco, il centrocampista finito ai margini del Real Madrid e fuori dai progetti di Ancelotti. Rocco Commisso conta sui buoni rapporti con Florentino Perez per intavolare la trattativa.

Daniel Maldini scalpita. Vorrebbe giocare di più ma, in questo Milan, c'è poco spazio. Ad oggi, pochi minuti in campo. La soddisfazione per la prima rete in Serie A potrebbe non bastargli. Si parla di una sua possibile cessione, ad una squadra di Serie B. Si attendono novità.

Dopo aver confermato Morata sino al termine della stagione in corso, la Juventus pare aver deciso di togliere dal mercato anche il centrocampista Arthur. Allegri è convinto che l'ex Barcellona possa tornare utile in questa seconda fase della stagione bianconera.

Il pareggio interno con il Napoli ha complicato i piani della Juventus, alla disperata ricerca di punti per tornare in zona Champions League. Icardi in attesa di novità La conferma di Alvaro Morata ha raffreddato la pista che porta a Mauro Icardi. Dal suo arrivo a Parigi, Maurito non è mai stato al centro del progetto del PSG. Dybala vuole conquistare il rinnovo sul campo Se Mauro Icardi è in stand-by, Paulo Dybala non vede l'ora di dimostrare di essere pronto a prendersi sulle spalle la squadra.

Secondo RMC Sport, Zidane, il prossimo anno, sarà alla guida del PSG di Messi. Attualmente ai box dopo aver concluso la seconda esperienza al Real Madrid, il tecnico francese sarebbe pronto a tornare in Francia. Il PSG, ha provato a legarsi a Zidane. molto dipenderà dai risultati che otterrà Pochettino in questa stagione.

Cosa è successo ieri giovedì 6 gennaio 2022

Samir lascia l'Udinese e va al Watford: il trasferimento è ufficiale. Napoli-Toronto, l'ultima decisione di Lorenzo Insigne. Roma, Pinto: "Niles è vicino, non lo nascondo". Milan, Maldini ai tifosi: "Mercato? Non aspettatevi colpi alla Berlusconi". Fiorentina, visite mediche per Piatek. Inter, Marotta scatenato: per giugno punta due big della Serie A. Mercato Milan, c'è l'ok di Elliott per il grande colpo in difesa. Milinkovic-Savic spazza via le voci: "Felice alla Lazio". Inter, occhi su Kurzawa. Mercato Juventus: Morata rimane, restano due casi scottanti.

