Ultimo aggiornamento 20-01-2022 10:39

il caso Dybala e il 'pericolo Marotta. la strategia per arrivare a Dybala. La Juventus è consapevole di dover chiudere la partita sul rinnovo di Paulo, entro poche settimane, nella speranza che, come avrebbe fatto trapelare lo stesso giocatore, e come mostrato dai segnali distensivi arrivati con l ’ esultanza dopo il gol alla Sampdoria in Coppa Italia, l ’ affetto di Dybala verso la Juve sia ancora profondo e tale da non spingerlo al tradimento supremo, quello di trasferirsi all ’ Inter.

Il Manchester United, secondo la Gazzetta dello Sport, ha aperto la porta al Milan riguardo al prestito del difensore ivoriano Eric Bailly, attualmente impegnato in Coppa d ’ Africa e uno dei candidati principali per sostituire l ’ infortunato Simon Kjaer.

Sembrava tutto fatto per lo sbarco del centrocampista svizzero in Sardegna, ma alla fine, a quanto pare è saltato tutto per una duplice motivazione : il giocatore non era più convinto della destinazione e il Bologna di SInisa Mihajlovic si è intromesso nella trattativa, convincendolo. Aebischer ha voluto prendersi, qualche giorno riflessione in più. Il Bologna non è intenzionato ad alzare la posta e proporrà l ’ obbligo solo a determinate condizioni.

E ’ fatta per il riscatto del Milan di Pietro Pellegri dal Monaco. La cifra si aggira intorno ai 4 milioni, ma con l ’ eventuale inserimento di alcuni bonus salirebbe a 5 milioni.

Il sogno è Lucas Alario, argentino del Bayer Leverkusen, ma le, Aspirine, per il momento chiudono alla cessione in prestito del giocatore. Sulle tracce di Lapadula ci sono già Lazio e Sampdoria, ma il Venezia fa sul serio ed è pronto a presentare una proposta al Benevento, forte dei buoni rapporti tra i club cementati dal fresco ingaggio da parte dei giallorossi di Francesco Forte, reduce da una prima parte di stagione con scarso minutaggio proprio a Venezia.

Parlerà tedesco la difficile rincorsa alla salvezza del Genoa. Dopo aver stupito tutti ingaggiando come allenatore Alexander Blessin, cantera, Red Bull, ma proveniente dai belgi dell ’ Ostende, il ds del Grifone Johannes Spors ha infatti proseguito la campagna acquisti invernale affidandosi al talento di Nadiem Amiri. A sfruttare i suoi assist proverà Roberto Piccoli, prelevato dall ’ Atalanta con la formula del prestito secco.

Simone Inzaghi dopo la partita contro l'Empoli ha applaudito Stefano Sensi, che sta per lasciare l'Inter :, Sappiamo che ci sono delle voci di mercato. È un giocatore forte e di qualità, se vuole restare lo tengo volentieri. È un'arma che abbiamo a disposizione e sono contento che abbia segnato.

Cosa è successo ieri mercoledì 19 gennaio 2022

