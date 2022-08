Calciomercato Como: super colpo in attacco, è fatta per Cutrone

Calciomercato Como: mercato da top per il club lombardo, che prende l'attaccante Cutrone in prestito dal Wolverhampton e che tratta il terzino Faragò del CagliariApprofondimento23:34

Calciomercato Bologna: arriva Zirkzee, Orsolini verso l'Espanyol

Calciomercato Bologna: trovato l'attaccante per completare il reparto, che è Zirkzee del Bayern Monaco. In uscita potrebbe esserci Orsolini, che piace all'EspanyolLeggi l'articolo00:51

Calciomercato Atalanta: 17 milioni per il giovane fenomeno Hojlund

Calciomercato Atalanta: è fatta per il giovane fenomeno Hojlund dallo Sturm Graz, in uscita rimane il rebus Malinovskyi che potrebbe andare al Marsiglia o al Tottenaham come anche restare a BergamoApprofondimento01:31

Lo scambio Ronaldo-Osimhen infiamma Napoli, la reazione dei tifosi azzurri

Jorge Mendes vorrebbe portare Cr7 da Spalletti, il Manchester pronto a versare 100 milioni per il bomber nigerianoLeggi l'articolo08:35

Inter, è in arrivo per Simone Inzaghi il colpo tanto desiderato

L'Inter ha vinto nelle prime due giornate di campionato e la rosa che ha a disposizione Simone Inzaghi è sicuramente una delle più forti del campionato, per alcuni anche la più forte come ha dichiarato ieri in conferenza stampa Sarri, in vista del match contro i nerazzurri all'Olimpico. Dopo il match contro il Lecce infatti, Inzaghi ha mandato un chiaro messaggio alla società nerazzurra sul mercato : La società sa le caratteristiche che voglio per il centrale, e ci sta lavorando.Approfondimento09:11

Bologna: colpo Zirkzee dal Bayern Monaco

Dopo un periodo di apparente immobilismo, il Bologna pare ormai essere prossimo alla chiusura per il giovane attaccante Zirkzee. Come riferito da Sky Deutschland, è davvero ai dettagli la trattativa con il Bayern Monaco per prelevare la punta classe 2001 a titolo definitivo. Altro colpo dei rossoblù dopo Nikola MoroApprofondimento10:13

Milan: Intrigo Leao, i tifosi mettono il club spalle al muro sulla scelta da fare

Il Chelsea preme per prendere l'attaccante rossonero, Cardinale non vuol cederlo ma rischia di perderlo gratis nel 2024Approfondimento10:18

Como, non solo il colpaccio Cutrone: arriva Faragò per la difesa

Pronto un contratto fino al 2025 con il Como: Faragò è reduce da una mezza stagione in prestito al Lecce.Vai all'articolo11:00