Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Lukaku, Balogun, Koopmeiners e Arnautovic

Il calciomercato non si ferma, neppure nelle domeniche d’agosto. Le voci, i rumors e le indiscrezioni non mancano mai e tengono vivo l’interesse dei tifosi, dal mare alla montagna. La telenovela Lukaku, ad esempio, continua, col possibile approdo di Vlahovic al Chelsea. L’ Inter, sfumato il centravanti (Scamacca), ripiega ancora una volta su Balogun . Il Milan insegue un terzino, il Napoli si fionda su Koopmeiners. La Roma, invece, ora pensa ad Arnautovic. Vediamo qual è il borsino delle trattative di calciomercato, aggiornato al 6 agosto .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Lukaku Gravenberch Kessie INTER Balogun

Bento

Morata MILAN Calafiori Lenglet Rogerio NAPOLI Koopmeiners Osimhen (rinnovo)

Lo Celso ROMA Arnautovic

Sanches

Morata LAZIO Ricci Cajuste Mario Rui ATALANTA De Ketelaere Hien Colombo FIORENTINA Miramòn Beltran Murillo

Juve, l’ultimo nome è Gravenberch

Mentre Juventus e Chelsea continuano a ragionare sul possibile, clamoroso scambio Lukaku-Vlahovic, l’ultimo nome per il centrocampo bianconero è Gravenberch, chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza. Giuntoli lo stima dai tempi del Napoli, i buoni rapporti tra la Juve e i bianconeri potrebbero favorire il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un possibile tesoretto per i bianconeri potrebbe arrivare dalla cessione di Zakaria, mentre risalgono le quotazioni di McKennie, che potrebbe restare a sorpresa.

Mercato, le idee di Inter e Milan

Ogni volta che sfuma un centravanti, dalla conferma di Lukaku al possibile arrivo di Scamacca, l’Inter si rituffa sul “preferito”: Balogun. In realtà lo statunitense dell’Arsenal piace più a Marotta e ad Ausilio che a Inzaghi: l’ex allenatore della Lazio preferirebbe un profilo più esperto, uno come Morata. Come numero 12, invece, in corso la trattativa per il brasiliano Bento. Il Milan, invece, i suoi movimenti più importanti li ha piazzati. Ci sono ora da sistemare gli ultimi tasselli: un vice Theo (piace tantissimo Calafiori, ora in pole su Rogerio) e un centrale d’esperienza, che potrebbe essere Lenglet, in esubero al Barcellona.

Le mosse di Napoli e Roma

Trovato finalmente nel brasiliano Natan il sostituto di Kim, il Napoli ora valuta un innesto a centrocampo. Dove bisogna fare in fretta: Anguissa è fuori tre settimane e Zielinski è nuovamente in bilico, tentato da sirene arabe. Piace Koopmeiners dell’Atalanta, che però costa tanto. La Roma, invece, dopo Marcos Leonardo insegue un’altra punta di spessore: è ufficialmente partito l’assalto ad Arnautovic, che sembra intenzionato a lasciare il Bologna.