Calciomercato, si ricomincia. Da oggi riapre ufficialmente i battenti la grande giostra delle trattative. Trenta giorni in tutto, fino al prossimo 31 gennaio, per migliorare organici, puntellare rose, correggere errori o provare a stravolgere tutto. Anche le big sono in campo: il Napoli per difendere il primato in classifica, figlio di una prima parte di stagione straordinaria; Milan, Juventus e Inter per provare a ridurre il gap. Anche Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina faranno qualcosa. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione? Scopriamolo insieme.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Mac Allister

Maehle Karsdorp INTER Thuram Becao Scalvini MILAN Wahi Angelo Gabriel Ziyech NAPOLI Bereszynski Hjulmand Matheus Henrique ROMA Frattesi Soyuncu Juranovic LAZIO Pellegrini Sallai Lasagna ATALANTA Osorio Beukema Szymanski FIORENTINA Cortes Demme Karlsson

Mercato, le strategie di Juve, Inter e Milan

Il sogno di mercato di Allegri e della Juve si chiama Alexis Mac Allister. Il centrocampista del Brighton, neo campione del mondo con l’Argentina, piace ma costa tanto: serve una cessione per mettere insieme i 35-40 milioni chiesti dal club inglese. L’alternativa è un altro ‘campeon’ argentino: De Paul. Per le corsie laterali salgono le quotazioni di Maehle, mentre si raffredda la pista Karsdorp. L’Inter insegue Thuram, anche se sull’attaccante del Gladbach è forte la concorrenza del Manchester United. Per la difesa piace Becao, più difficile arrivare a Scalvini. Il Milan, sistemata la porta con Vasquez, pensa a un attaccante: Wahi del Montpellier. Quasi sfumata la pista Ziyech, il nome nuovo è il brasiliano Angelo Gabriel, del Santos.

Mercato: il Napoli, la Roma e le altre big

La capolista del campionato ha praticamente definito uno scambio di prestiti con la Sampdoria: a Napoli sbarcherà Bereszynski, a Genova il giovane Zanoli. Due i possibili sostituti di Demme in caso di addio del tedesco: Hjulmand del Lecce o Matheus Henrique del Sassuolo. Ounahi pista caldissima, ma solo per giugno.La Roma, dopo Solbakken, ha un chiodo fisso: Frattesi. Per la difesa piace Soyuncu del Leicester, per la fascia destra il croato Juranovic, in uscita dal Celtic. Altre trattative intriganti: la Lazio insegue Luca Pellegrini (che potrebbe lasciare subito l’Eintracht), l’Atalanta punta il 18enne trequartista Osorio, la Fiorentina il portiere Brayan Cortes, entrambi del Colo Colo.