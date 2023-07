Forte dei Marmi, anche Bonucci alla festa delle polemiche. E Pirlo lo sogna alla Samp

Giorni pieni e intensi per il difensore della Juventus del quale si sta parlando con insistenza per la presenza al party in riva al mare e le voci di mercato che lo danno lontano dai bianconeri

04-07-2023 14:08

Giorni ad alta intensità per Leonardo Bonucci: tra i partecipanti della festa delle polemiche – riporta il Corriere della Sera – andata in scena a Forte dei Marmi nella sera di sabato 1 luglio, per l’evento “Notte Forte” al bagno Annetta, il difensore è anche al centro di numerosi rumors di mercato, uno dei quali di forte suggestione: Andrea Pirlo sta facendo la corte serrata al capitano della nazionale italiana, lo vuole fortemente alla Sampdoria.

C’è incertezza nel legame che unisce Bonucci e la Juventus, si parla anche di addio: che Leo possa decidere un passo indietro per chiudere il capitolo del calcio giocato sotto la Lanterna pare difficile, eppure il forcing del neo allenatore blucerchiato è insistente.

La festa di Forte dei Marmi e i volti noti del calcio

Forte dei Marmi, terra d’estate e di vip, luogo di relax e volti noti. È cominciata la grande festa che durerà incessantemente per due mesi pieni ma stavolta il party serale ha fatto parecchio rumore: al bagno Annetta, sabato scorso, c’erano tavoli apparecchiati vicino alla riva del mare con dj e acrobati, troni e volti noti. In qualità di partecipanti – non di organizzatori – oltre a Bonucci e consorte, anche gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti e diversi altri tra calciatori ed ex: Demetrio Albertini, Riccardo Saponara, Alberigo Evani, Riccardo Montolivo e Marco di Vaio.

La reazione del sindaco Murzi

Lo svolgimento dell’evento, tuttavia, ha portato alla reazione del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, al punto che “è intervenuta la polizia municipale per valutare le eventuali irregolarità della serata”.

Le richieste di autorizzazione da parte degli organizzatori, infatti, non sarebbero state tali da consentire la festa nei termini e nei modi in cui si è poi sviluppata:

Rispetto a ciò che è stato autorizzato – le parole del sindaco – sono circolati sui social video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d'acrobati con musica alta e addirittura l'esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso.

E se Bonucci finisse dalle parti di Bogliasco?

Il mercato, poi. Capitolo a sé: quello che in maniera diretta riguarda Leo, solo lambito dalle vicende di cui sopra. Nascondere le proprie ambizioni non è nell’ordine dell’idee in casa Sampdoria, dove l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina ha generato subito un certo fermento sul mercato. Dopotutto quella blucerchiata rimane una piazza affascinante, al netto poi di una proprietà che oggi appare solida come poche ce ne sono nel panorama dei maggiori campionati italiani.

In tanti vorrebbero sbarcare dalle parti di Bogliasco, anche se Pirlo una preferenza avrebbe già fatto capire di volerla spendere per un ex compagno di squadra (poi passato alle sue dipendenze da allenatore) che in Serie B qualche equilibrio potrebbe spostarlo: Leonardo Bonucci è il sogno proibito dell’estate doriana, almeno nelle intenzioni del neo tecnico, che avrebbe alzato il telefono per provare a convincere il capitano della Juventus a raggiungerlo in Liguria.

L’immancabile proposta dall’Arabia dei milioni

Per ora non s’è andati oltre un pour parler, ma magari più avanti le parti potrebbero anche approfondire un dialogo che resta comunque piuttosto complicato, legato all’eventuale volontà di Bonucci di anticipare di un anno la fine del rapporto con la Juve, già annunciato nelle scorse settimane. Il difensore ha ricevuto anche l’ormai immancabile proposta dall’Arabia Saudita, ma per ora non sembra deciso a salutare Vinovo. Anche se Pirlo la pulce nell’orecchio gliel’ha messa.

Calciomercato Sampdoria: c’è anche Soriano

A proposito di suggestioni: Roberto Soriano a Genova ha lasciato buoni ricordi, e adesso che il Bologna l’ha lasciato a piedi si sta guardando intorno per cercare una soluzione adeguata ai propri desideri. La Samp potrebbe farci più di un pensierino: già nella stagione 2011-12, la prima delle cinque che il trequartista di origine tedesca ha disputato in maglia blucerchiata, Soriano accettò di scendere in B e contribuire a riportare la squadra nella massima serie.

Diversi club di Serie A gli hanno messo gli occhi addosso, ma il richiamo della Samp potrebbe rivelarsi più forte di qualsiasi altra offerta, anche proveniente da categorie superiori. Dovesse tornare a Genova, probabile che ad attenderlo troverà anche Fabio Quagliarella: l’attaccante deve ancora parlare con Pirlo, che sarà il “giudice” del destino che lo attende.

Ma la sensazione è che il neo allenatore non rinuncerà all’esperienza e al carisma del centravanti partenopeo, che potrebbe così regalarsi un ultimo giro di giostra in maglia blucerchiata e magari chiudere la carriera tentando di riportare la Samp nella massima serie. Per l’attacco si è aperto un canale con gli agenti di Christian Gytkjaer, attaccante danese che ha salutato il Monza, mala concorrenza non manca.

Raduno Samp il 10 luglio

Nell’elenco dei convocati per il raduno, previsto per lunedì 10 luglio, non dovrebbero esserci tante novità rispetto a gran parte della rosa ammirata fino al mese scorso.

La Samp peraltro è ancora alla ricerca di un direttore sportivo: Nicola Legrottaglie in questa fase è l’uomo mercato del club, seppur il suo ruolo sia quello di Head of Performance (una sorta di direttore dell’area tecnica), ma a breve dovrà arrivare qualcuno che possa sopperire a questa lacuna.

Intanto però Pirlo s’è portato avanti col lavoro contattando due elementi che ha già avuto durante la sua esperienza in Turchia: Fabio Borini e Mbaye Diagne sono entrambi svincolati, e sono entrambi allettati all’idea di raggiungere il loro ex tecnico in riva al mare genovese dopo i tanti gol segnati nel corso della loro avventura nel campionato turco nel Karamugruk.

L’attenzione ai profili giovani

Non mancano poi profili più giovani, seppur non proprio a prezzo di saldo: Simone Mulattieri dell’Inter, protagonista nell’ultima stagione nel Frosinone che ha dominato la B, è un nome che piace, così come quello di Marco Nasti, di proprietà del Milan e rientrato dal prestito al Cosenza, che pure fa gola a tanti club (anche di Serie A) e che molti hanno accostato al Sassuolo nel caso in cui i rossoneri dovessero concretizzare l’interesse per Frattesi.

Attenzione poi a un possibile crack, di rientro da un proficuo prestito al Gubbio (9 reti in 30 gare, quasi tutte concentrate nella seconda parte di stagione): Lorenzo Di Stefano s’è fatto apprezzare tanto non soltanto in Umbria, ma anche nelle passate stagioni nella Primavera blucerchiata, e Pirlo potrebbe concedergli una chance portandolo in ritiro, così da poterne valutare margini di crescita in corso d’opera.

Anche Marco Delle Monache, protagonista con la maglia del Pescara, è destinato a rientrare alla base con l’idea di provare a convincere Pirlo a dargli fiducia. Quanto alle uscite, Audero piace a tanti club sia in Italia (Lazio e Inter) che all’estero (specie in Premier). Bereszynski è un altro destinato a salutare, col Cagliari che ha già fatto più di un sondaggio.

E gli isolani puntano anche Augello: dovesse salutare, sulla sinistra il sostituto potrebbe arrivare da Leeds, l’ex squadra di Radrizzani, dove il 20enne norvegese Leo Hjelde s’è messo in mostra nell’ultima annata. Dallo Yorkshire potrebbero arrivare anche altri prospetti giovani come il difensore Diogo Monteiro e l’attaccante Mateo Joseph.