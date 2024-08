Calciomercato serie B: Pisa, le mani su Lapadula, imprevisto per il Bari, il Brescia aspetta l’occasione

Il punto su tutte le trattative della cadetteria a meno di due settimane dall'inizio del campionato

Si infiamma il calciomercato in Serie B. Valzer di punte, ma non solo, nel torneo cadetto. I club sono scatenati per trovare la quadratura del cerchio ideale in vista dell’inizio del prossimo campionato (si parte il 16 agosto con Brescia-Palermo) e cercano le soluzioni ideali per soddisfare le richieste dei propri allenatori. Il punto sulle trattative più calde.

Lapadula pronto a riabbracciare Inzaghi a Pisa

Impossibile non partire dal feeling tra attaccanti (uno ex, l’altro ancora in attività) che potrebbe riportare Lapadula alla corte di Filippo Inzaghi. La coppia, dentro e fuori dal campo, potrebbe ricomporsi al Pisa dopo i trascorsi condivisi a Benevento. Se il Cagliari dovesse riuscire ad assicurarsi Cheddira scatterebbe il semaforo verde per il trasferimento del centravanti peruviano all’ombra della torre pendente: pronto un contratto triennale da 1,35 milioni a stagione con bonus da 10mila euro per ogni gol o assist. Da limare qualche dettaglio per l’accordo tra le società, ma la sensazione è che se ogni tassello finirà al suo posto il mosaico sarà completato con la soddisfazione di tutte le parti in causa.

La Cremonese tratta Nasti. Attaccante, Brescia alla finestra

La Cremonese, che con Stroppa ha condotto un mercato faraonico con il dichiarato obiettivo di tornare in Serie A, è pronta a lanciare l’assalto a Nasti (in prestito dal Milan), ma c’è da battere la concorrenza di Genoa e Verona. Defrel è pronto a passare dal Sassuolo al Modena. Il Brescia, dopo aver valutato Torregrossa (Pisa) e Olivieri (Juventus, ex Venezia), è alla stretta finale per Ante Matej Juric, ventunenne croato del Hnk Gorica.

Cosenza, chiesto Favilli al Genoa

Le altre non stanno a guardare. Il Cosenza ha chiesto in prestito Favilli al Genoa; il Frosinone è in attesa del via libera della Juventus per Pecorino, che piace anche al Sassuolo, in attesa di cedere Pinamonti e che potrebbe cedere Moro alla Reggiana. Olivieri potrebbe finire al Bari. Il Cesena continua a lavorare per arrivare a Van Hooijdonk del Bologna.

Bari, rischio beffa Udinese per Bonifazi

Un flipper impazzito di possibili trasferimenti. Rolando Vieira potrebbe lasciare la Sampdoria e finire all’Empoli. Palermo e Atalanta discutono del futuro del laterale sinistro Andrea Ceresoli e la Dea ha sondato il terreno per Aljoša Vasić. La Sampdoria e l’Empoli ragionano del futuro di Gabriele Guarino, che piace ai blucerchiati di Andrea Pirlo, pronti a mettere sul piatto Bartosz Bereszynski. Il Bari deve risolvere un imprevisto: si sono interrotti i contatti con il Bologna per Kevin Bonifazi. Sull’ex Spal sarebbe piombata anche l’Udinese.