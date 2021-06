Calhanoglu: "Ho parlato con Maldini ma ora penso agli Europei"

“Ho sentito tre giorni fa Paolo Maldini, mi ha chiamato. Abbiamo parlato del Milan, ho detto che volevo concentrarmi sull’Europeo”, Così Hakan Calhanoglu, alla vigilia di Italia-Turchia, parla anche della sua attuale situazione al Milan. “La prima responsabilità ce l’hanno loro, con grande rispetto però parlerò sempre con Maldini e Massara”.

Poi il trequartista rossenero parla della partita inaugurale degli Europei di domani sera alle 21 contro gli azzurri: “Sarà una gara speciale per noi. Personalmente è ancora più speciale perché si gioca in Italia. Sono molto contento di poter giocare contro alcuni compagni, abbiamo aspettato a lungo questo momento, abbiamo lavorato sodo e speriamo di poter rappresentare al meglio la Turchia”.

Cercheremo di dare il massimo in campo, abbiamo analizzato i loro punti di forza e punti deboli – ha aggiunto -. Hanno ottimi giocatori e un grande allenatore, arrivare qui non è stato facile. La Turchia ha giocatori forti individualmente e anche loro: sarà una bella partita, vorremmo qualificarci vincendo delle partite. Tutti sanno quanto è forte l’Italia, noi saremo uniti e vogliamo vincere la partita. La finale con l’Italia? Sarebbe un grande successo per tutti”.

OMNISPORT | 10-06-2021 22:24