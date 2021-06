Caso Covid nella Scozia: Billy Gilmour è positivo

Billy Gilmour è risultato positivo al Covid-19. Una brutta notizia movimenta il ritiro della Scozia proprio nel giorno della vigilia del match decisivo della fase a gironi da disputare domani contro la Croazia.

Il calciatore in forza al Chelsea aveva esordito nel segmento finale della sfida contro l’Inghilterra terminata poi 0-0. Ora, dopo l’esito positivo del tampone, il centrocampista dei ‘Blues’ è stato posto in isolamento fiduciario per i prossimi dieci giorni.

Il classe 2001 che quest’anno ha collezionato 11 presenze agli ordini di Thomas Tuchel tornerebbe a disposizione soltano in caso di eventuale approdo agli ottavi di finale da parte della ‘Tartan Army’.

OMNISPORT | 21-06-2021 12:31