Champions League 2022-2023, Tottenham-Milan: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e in streaming

I rossoneri di Stefano Pioli ripartono dall'1-0 ottenuto a San Siro nella gara di andata grazie alla rete realizzata da Brahim Diaz. Arbitra il francese Clément Turpin

08-03-2023 09:47

La prima italiana a scendere in campo negli ottavi di ritorno di Champions League 2022-2023 sarà il Milan. La formazione di Stefano Pioli è infatti attesa questa sera, mercoledì 8 marzo, a Londra dal Tottenham di Antonio Conte. Si riparte dall’1-0 ottenuto a San Siro dai rossoneri per effetto della rete in apertura di partita realizzata da Brahim Diaz. La partita si gioca alle 21 al “Tottenham Hotspur Stadium”, con diretta tv e streaming in esclusiva su Prime Video.

Champions: il Milan deve sfatare il tabù delle inglesi in trasferta

Nel match d’andata, il Tottenham ha subito la prima sconfitta in cinque sfide contro il Milan (dopo due successi e altrettanti pareggi) in competizioni europee. Nelle due precedenti partite casalinghe contro i rossoneri gli Spurs hanno vinto 2-1 (aprile 1972) e pareggiato 0-0 (marzo 2011).

Il Milan, deve sfatare il tabù delle squadre inglesi in trasferta, contro le quali ha vinto solo in una sola occasione sulle 21 precedenti in competizioni europee (7 pareggi, 13 ko): il riferimento, in questo caso va al successo 1-0 contro il Manchester United all’Old Trafford nel febbraio 2005. I rossoneri, infine, hanno perso tutte le ultime tre trasferte a Londra con un punteggio complessivo di 9-1.

Tottenham-Milan, la statistica che sorride ai rossoneri

Il Tottenham ha superato il turno in due delle ultime tre sfide europee dopo aver perso il match d’andata, contro l’Ajax nella semifinale della Champions League 2018-19 e contro il Paços de Ferreira nelle qualificazioni della Conference League 2021-22. Il Milan – che arriva dalla sconfitta per 2-1 in campionato contro la Fiorentina – è stato eliminato solo in tre dei 21 precedenti confronti a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto la gara d’andata: contro il Feyenoord (1969-70), il Deportivo La Coruña (2003-04) e il Barcellona (2012 -13).

I punti di forza di Tottenham e Milan

Per quanto riguarda gli Spurs, Harry Kane ha segnato solo una rete in sette partite di in questa stagione di Champions League, dopo aver realizzato 20 gol nelle sue prime 24 presenze nel torneo. L’attaccante inglese ha segnato sei gol nelle sue ultime sei gare di Champions League al Tottenham Hotspur Stadium.

Sponda Milan, Olivier Giroud ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei presenze in Champions League, il doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Milan in questa stagione (4 reti e 2 assist). Giroud ha realizzato sei gol nel torneo con il Chelsea nel 2020-21 e cinque con l’Arsenal nel 2015-16 e potrebbe diventare il secondo francese a segnare almeno cinque reti in una singola stagione con tre squadre diverse, dopo Thierry Henry (Monaco, Arsenal e Barcellona).

Tottenham-Milan: le probabili formazioni

Ancora acciaccato, le riserve su Brahim Diaz, decisivo nella gara di andata, dovrebbero essere sciolte all’ultimo minuto da mister Stefano Pioli, che continuerà a puntare sulla difesa a tre composta da Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Antonio Conte, là davanti, schiera le sue forze miglioni con Kulusevski e Son alle spalle di Kane, con l’ex interista Perisic stantuffo della fascia sinistra.

Queste le probabili formazioni:

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All.: Conte.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leão; Giroud. All.: Pioli.

L’arbitro di Tottenham-Milan, il francese Turpin

Il fischietto di Tottenham-Milan sarà affidato al francese classe 1982 Clément Turpin: 18 i precedenti coi club italiani, con un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Col Milan, due precedenti: contro il Milan, un precedente in Champions League (1-1 a San Siro contro il Porto nella edizione 2021-2022) e un altro in Europa League, esattamente 5 anni fa (era l’8 marzo 2018) in cui i rossoneri furono sconfitti 2-0 al “Meazza” dall’Arsenal. Turpin fu anche l’arbitro del nefasto spareggio mondiale Italia-Macedonia del Nord (0-1) di un anno fa.

Dove vedere in tv e in streaming Tottenham-Milan

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 tra Tottenham e Milan sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video.

SEGUI LA CHAMPIONS E IL MILAN GRATIS SU PRIME VIDEO

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.