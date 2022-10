26-10-2022 11:21

Match point Inter contro il Viktoria Plzen. Oggi, in un San Siro caldissimo, (fischio d’inizio ore 18:45), la squadra di Simone Inzaghi ha l’occasione di conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Una partita importantissima per i nerazzurri che è trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video e quindi si può vedere anche gratis

Champions League, Inter-Viktoria Plzen: una vittoria dal traguardo

Dopo i quattro punti conquistati nella doppia sfida con il Barcellona, l’Inter ha la possibilità di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League.

Una vittoria nella sfida di oggi contro il Viktoria Plzen darebbe la matematica certezza ai nerazzurri di essere tra le migliori 16 d’Europa, senza dover aspettare eventuali regali dal Bayern Monaco. L’Inter, attualmente, è seconda nel gruppo C, a -5 dal Bayern Monaco (già qualificato) e con tre punti di vantaggio sui blaugrana. Simone Inzaghi, per la decisiva sfida con i cechi, potrà contare anche sul rientro di Romelu Lukaku, finalmente guarito dai suoi problemi fisici.

Andreas Ekberg, l’arbitro di Inter-Viktoria Plzen

L’Ufe ha scelto Andreas Ekberg come arbitro del match, valido per la quinta giornata del gruppo C di Champions League, tra Inter e Viktoria Plzen. Il fischietto svedese avrà al fianco gli assistenti Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Il quarto uomo sarà Fredrik Klitte. Al VAR il tedesco Bastian Dankert col connazionale Christian Dingert come assistente.

Per il direttore di gara svedese sarà la prima volta con l’Inter. In Europa, ha diretto quattro match con impegnate squadre italiane (una sola vittoria, quella della Roma contro lo Sporting nel 2021).

Inter-Viktoria Plzen, i precedenti

L’unico precedente tra i due club è la gara d’andata, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi con un secco 2-0. In questa edizione della Champions League, i cechi non hanno conquistato neanche un punto, subendo 16 reti.

Inoltre, il Viktoria Plzen ha perso 15 delle 22 partite giocate in Champions League e tre delle quattro trasferte europee disputate in Italia (unica vittoria contro il Napoli in Europa League).

Champions League, Inter-Viktoria Plzen: dove seguirla in tv e in streaming

Il fischio d’inizio di Inter-Viktoria Plzen è in programma alle ore 18:45 allo stadio San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini. La partita si può vedere gratis: chi ha già un contratto attivo con Amazon Prime può sfruttarlo anche per vedere questa partita, senza spendere niente, chi non ce l’ha può fare subito qui l’abbonamento ad Amazon Prime Video e vedere Inter-Viktoria Plzen gratis.