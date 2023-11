Risultati Champions League, 11 gol nelle prime due gare: Siviglia eliminato, United tutto nell'ultima

La quinta giornata della fase a gironi della Champions League: gol e spettacolo nel pomeriggio, che fa "piangere" Siviglia e United. Andalusi superati dal Psv, Red Devils bloccati dal Galatasaray

29-11-2023 21:17

Dopo i verdetti emessi dalle gare di ieri, il quinto turno va archivio questa sera con sfide decisive. Inter e Napoli che fanno rispettivamente visita a Benfica e Real Madrid. Nel girone dei nerazzurri si gioca anche Real Sociedad-RB Salisburgo, importantissima per la corsa al primo posto. In quello del Napoli c’è, invece, Braga-Union Berlino. In campo anche i gironi A e B, che nelle gare delle 18 hanno già visto arrivare i primi risultati di serata, con lo United fermato sul pari dal Galatasaray e il Siviglia ribaltato dal Psv Eindhoven. Completano la quinta giornata Bayern Monaco-Copenhagen e Arsenal-Lens, con bavaresi e Gunners già certi degli ottavi.

Galatasaray-Manchester United 3-3

Gol e spettacolo alla Türk Telekom Arena, con i padroni di casa che vanno sotto, ma riescono a riprendere i Red Devils, incapaci di chiudere i giochi dopo aver perso già in casa contro il Gala. Garnacho apre le danze all’11’ con il mancino, Bruno Fernandes pare chiuderle già al 18′ con la botta dal limite che si infila sotto la traversa. Il doppio schiaffo sveglia il Galatasaray che, al 29′ rientra in partita con la perfetta punizione dell’ex Chelsea e a lungo obiettivo del Milan, Ziyech, che non lascia scampo a Onana. A inizio ripresa, McTominay sfrutta al meglio l’assist di Wan-Bissaka e insacca il punto dell’1-3. Ci pensa uno Ziyech in serata di grazia a regalare un punto vitale al Gala. Prima segnando il 2-3 ancora da fermo, poi, servendo ad Aktürkoglu l’assist che porta al definitivo 3-3. United chiamato a fare risultato con il Bayern Monaco all’ultima giornata, ma la lotta per il secondo posto resta apertissima.

Siviglia-Psv Eindhoven 2-3

Il Siviglia dimostra ancora una volta che la Champions League non fa per lei. I detentori dell’Europa League cadono in casa contro il Psv e salutano la competizione restando all’ultimo posto nel Gruppo B. La gara degli andalusi parte bene, con il primo tempo chiuso in vantaggio di due reti. Apre Sergio Ramos, illude En-Nesyri. Nella ripresa, però, complice anche l’espulsione di Ocampos al 66′, l’inerzia del match cambia e gli olandesi ne approfittano. Al 68′ Saibari dimezza lo svantaggio. A 9′ dal novantesimo, l’autorete di Gudelj vale il pareggio. La doccia gelata per gli uomini di Diego Alonso arriva a secondo minuto di recupero, con l’incornata di Pepi che fissa il 2-3 definitivo. Al 98′, il Siviglia resta in nove per l’espulsione di Fernando Reges. Olandesi a un passo dagli ottavi.

Champions League, i risultati del quinto turno

Gruppo A

Galatasaray-Manchester United 3-3

Marcatori: 11′ Garnacho (M), 18′ Bruno Fernandes (M), 29′ e 62′ Ziyech (G), 55′ McTominay (M), 71′ Aktürkoglu (G)

Classifica: Bayern Monaco 12, Galatasaray 5, Copenhagen 4, Manchester United 4

Gruppo B

Siviglia-Psv Eindhoven 2-3

Marcatori: 22′ Sergio Ramos (S), 47′ En-Nesyri (S), 68′ Saibari (P), 81′ (aut.) Gudelj (P), 92′ Pepi (P)

Classifica: Arsenal 9, Psv 8, Lens 5, Siviglia 2

Gruppo C

Classifica: Real Madrid 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1

Gruppo D

Classifica: Real Sociedad 10, Inter 10, RB Salisburgo 3, Benfica 0

