Champions League, Union Berlino-Napoli: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Terza giornata della fase a gironi di Champions: dove vedere in Tv Union Berlino-Napoli. Kvara sfida Bonucci ma l'ex Juventus rischia la panchina

23-10-2023 12:49

Si riaccendono i riflettori sulla Champions League e sul Napoli di Rudi Garcia, impegnato domani, martedì 24 ottobre contro l’Union Berlino di Urs Fischer, in evidente difficoltà in Bundesliga. Kvara sfida Bonucci – che però rischia la panchina – per continuare ad inseguire l’obiettivo qualificazione, alle spalle di un Real Madrid che appare inarrestabile in campo internazionale.

Di seguito tutto ciò che c’è da sapere sulla sfida Union Berlino-Napoli, tra orario del fischio d’inizio, formazioni e info relative al palinsesto televisivo, per scoprire dove vedere la partita in diretta Tv e streaming online.

Dove vedere Union Berlino-Napoli in diretta Tv e streaming

Union Berlino-Napoli, in scena tra le mura dello stadio “An der Alten Forsterei”, sarà trasmessa in diretta Tv sui canali di Sky Sport, con ampio pre gara a partire dalle ore 20.15, parallelamente alla fine del match Inter-Salisburgo. Lo studio con Federica Masolin e i suoi ospiti di prestigio, per presentare al meglio una sfida importantissima per il futuro europeo dei partenopei. Servizio streaming attivo su NOW Tv e Sky Go, grazie all’inserimento dei dati dei rispettivi abbonamenti e alla facile selezione dell’evento di riferimento, online su pc, smartphone e tablet.

La partita, che vedrà protagonisti gli uomini di Rudi Garcia in terra tedesca, sarà visibile anche in diretta Tv in chiaro su Canale 5, con tutte le anticipazioni subito dopo il TG5 delle 20.00 e la telecronaca integrale dalle ore 21.00. Potrete seguire l’incontro live in streaming gratis su Mediaset Play, portale ufficiale della televisione guidata da Pier Silvio Berlusconi, che renderà fruibili i 90 minuti di Berlino nella sezione “Diretta”.

Diretta radio su Rai Radio Uno dalle ore 21.00, con aggiornamenti in tempo reale su risultato, marcatori e azioni salienti anche sui canali social ufficiali dei club interessati, tra Facebook, Instagram e Twitter.

Le probabili formazioni: i dubbi di Garcia

Archiviata la splendida vittoria di Verona, conquistata grazie all’estro del tandem Kvara-Politano e alle parate di Alex Meret, il Napoli di Rudi Garcia si rituffa in Champions League per ritrovare un successo che spianerebbe la strada verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dopo aver tenuto testa al Real Madrid di Carlo Ancelotti al “Maradona”, gli Azzurri si confronteranno per due volte consecutive con l’Union Berlino, reduce da otto sconfitte consecutive, tra campionato e Champions.

Classico 4-3-3 per l’ex trainer della Roma, che si affiderà nuovamente al tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Jack Raspadori, favorito sul Cholito Simeone, complice l’ottima prestazione messa a referto al “Bentegodi”. In mediana, si è guadagnato una nuova chance da titolare il giovane Cajuste, che sostituirà l’infortunato Anguissa. Lobotka in cabina di regia, non si tocca il polacco Zielinski. In difesa, invece, Mario Rui potrebbe vincere ancora il ballottaggio con Olivera, con capitan Di Lorenzo sulla corsia opposta. Natan e Rrahmani confermati in coppia a protezione di Meret.

I padroni di casa, dal canto loro, dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 piuttosto prudente: chiavi della retroguardia nelle mani dell’ex Juve Leonardo Bonucci, con Doekhi e Diogo Leite a completare il pacchetto arretrato, dinanzi a Ronnow. Le geometrie di Khedira a centrocampo, con l’ex interista Gosens a spingere sulla fascia sinistra. In attacco, la coppia Becker-Behrens.

Ecco le probabili formazioni di Union Berlino-Napoli:

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. All. U. Fischer.

(3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Behrens. All. U. Fischer. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. R. Garcia.

Il programma del Napoli in vista dell’Union Berlino

Al termine della rifinitura del lunedì mattina, al Konami Training Center di Castel Volturno, il Napoli di Rudi Garcia si trasferirà all’aeroporto di Capodichino per partire alla volta della capitale tedesca, dove è atteso dall’Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens, protagonisti in Serie A nel recente passato.

Una volta atterrato in Germania, per il gruppo azzurro è previsto il walk around allo stadio “An der Alten Forsterei”, con mister Garcia che affronterà la canonica conferenza stampa pre partita dalle ore 19.00. Con lui, dinanzi a microfoni e telecamere di tutto il mondo, Piotr Zielinski, centrocampista polacco che in estate è arrivato a rifiutare una ricca offerta araba pur di rimanere all’ombra del Vesuvio.

Domani, alle ore 21.00, il fischio d’inizio di Union Berlino-Napoli, in occasione della 3a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24 con l’obiettivo per gli azzurri di riscattare il ko col Real Madrid nella seconda giornata.

