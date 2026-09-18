Il corridore della Lidl-Trek ai Mondiali di Montreal 2026 per l'Italia: chi è, l'azienda di famiglia e il rapporto con Top Ganna

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Matteo Sobrero è l’altra metà delle speranze azzurre ai Mondiali di Montreal 2026, appuntamento che fa da spartiacque in una stagione che ha visto succedere le grandi classiche, il Giro e poi ancora Tour e Vuelta a evidenziare come settembre riservi una fase decisiva per comprendere, in profondità, lo stato delle cose. Sobrero arriva con un curriculum che non è ancora paragonabile ai rivali diretti, ma potrebbe stupire. Professionista dal 2020, nel 2021 Matteo ha vinto il titolo nazionale a cronometro e il titolo europeo nella staffetta mista.

Matteo Sobrero, corridore e viticoltore nella sua azienda

Classe 1997, da Montelupo Albese nella dolcezza delle colline che disegnano le Langhe piemontesi è campione nel 2021 e con la bicicletta ha un rapporto costante, continuo fin da quando bambino la prendeva per spostarsi. D’altronde non poteva che essere così, per un ragazzino cresciuto nella campagna ricca e preziosa della zona che ha dato i natali all’avvocato-cantautore Paolo Conte (nato e cresciuto ad Asti, non lontano).

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Proprio tra i vigneti delle terre di famiglia, realtà produttiva di vini quali Barbera, Dolcetto d’Alba, Langhe DOC, Brut e Nebbiolo si intrattiene e lavora anche Matteo, quando non è impegnato con la sua bici.

Alle origini del vino

La famiglia Sobrero è impegnata fin dai primi anni del Novecento, in questa attività produttiva: nonno Giorgio Sobrero si dedicò ai vitigni di Montelupo Albese, nelle Langhe. Oggi il nipote, omonimo, insieme alla sua famiglia si fa ambasciatore dei valori ereditati guidando l’azienda nella quarta generazione. Giorgio è il padre di Matteo Sobrero, il quale raccoglierà l’eredità di questa azienda a conduzione familiare con la sorella Francesca, enologa.

Gli inizi in bici

Tra queste viti, Matteo ha imparato a muoversi in sella alla sua bici e a valorizzare poi questo suo talento diventando uno dei cronoman più importanti della sua generazione collezionando risultati centrando obiettivi che hanno contribuito, in via indiretta, ad accedere un faro sulla stessa azienda fondata ai primi del secolo scorso. La sua velocità lo ha messo, teoricamente, in competizione con Filippo Ganna. Ma ciò che poteva divenire una rivalità assoluta, si è tradotta in altro. In amicizia e stima.

La fidanzata Carlotta Ganna

Pippo e Matteo sono amici da tempo immemore e condividono interessi di famiglia, visto che Sobrero è fidanzato con Carlotta, la sorella di Top Ganna con la quale condivide anche un tatuaggio a dimostrazione del loro legame. La stessa fidanzata era in Spagna, a Madri per la precisione proprio per sostenere il compagno che milita nella Lidl-Trek e che figura tra i convocati per Montreal.