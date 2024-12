Classifica ATP, Berrettini in campo già nel 2024 per scalare il ranking: Sinner fa 28 settimane al numero 1

Berrettini e Musetti vogliono continuare a scalare la classifica ATP e per farlo scenderanno in campo prima che il 2024 finisca: prosegue il regno di Jannik Sinner in vetta al ranking

Con le sole Next Gen Atp Finals da disputare, il 2024 tennistico è ormai concluso ed è già tempo per i protagonisti del circuito di guardare al 2025, con chi come Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che non vedono l’ora di tornare in campo per raggiungere i loro obiettivi, tanto da essere iscritti ai primi tornei della prossima stagione che inizieranno ancora prima che questo’anno volga al termine. Intanto continua il regno di Jannik Sinner, arrivato a 28 settimane al n°1.

Berrettini ha fretta di scalare il ranking

Essere tra le teste di serie al prossimo Australian Open è l’obiettivo dichiarato di Matteo Berrettini, che dopo essere finito addirittura fuori dalla top-100 a causa dei tanti infortuni, è stato protagonista di una stagione di rinascita che, oltre a valergli il premio di “comeback player of the year” dell’ATP, gli ha permesso di risalire fino alla 34esima posizione.

Un buon risultato, ma non sufficiente a essere certi di poter rientrare tra le 32 teste di serie in Australia, che gli garantirebbe anche di evitare primi turni molto complicati. Proprio per provare a raggiungere il suo obiettivo e dare seguito alla buona stagione vissuta, Berrettini ha deciso di iscriversi al primo torneo della prossima stagione, l’ATP 250 di Brisbane, il cui inizio è previsto per il 29 dicembre, in modo da provare a ottenere i punti necessari per scalare le due posizioni mancanti al raggiungimento del traguardo che si era prefissato.

Anche Musetti subito in campo per dare seguito al buon 2024

Oltre a Berrettini anche un’altro grande protagonista dell’incredibile 2024 del tennis italiano sembra non vedere l’ora di tornare in campo. Parliamo di Lorenzo Musetti, che nella stessa settimana in cui Matteo sarà a Brisbane, lui disputerà l’ATP 250 di Hong Kong, con l’obiettivo di dare continuità all’ottima stagione appena conclusa e provare a ottenere punti importanti per raggiungere il suo obiettivo della prossima stagione, ovvero entrare in top-10.

Sinner fa 28 settimane al n°1

Chi non scendere in campo ancora per un po’ è invece Jannik Sinner, che, come quest’anno, invierà il suo 2025 direttamente agli Australian Open, anche perché visto l’importante vantaggio sugli inseguitori in classifica, non ci sono rischi che qualcuno lo sorpassi in vetta al ranking, posizione che da oggi 16 dicembre occupa ormai da 28 settimane consecutive (e totali), avvicinandosi sempre più al rivale Carlos Alcaraz (36 settimane), Ilie Nastase (40 settimane), Andy Murray (41) e Gustavo Kuerten (43).

Classifica ATP: la top-100 completa