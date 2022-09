Classifica senza errori arbitrali: settima giornata, big match falsato

Svista clamorosa di Chiffi in Roma-Atalanta

Nel primo tempo del match dell’Olimpico Zaniolo ruba il tempo a Demiral che lo colpisce, l’azione continua e l’occasione sfuma. Per l‘arbitro di Padova tutto regolare: Mourinho ha rivelato che, a domanda, il direttore di gara gli ha risposto che non si può assegnare penalty se il giocatore non cade. Dichiarazione, francamente, poco comprensibile. Non ci sono invece nella ripresa altri due rigori invocati da Zaniolo, in entrambi i casi per contatti con l’atalantino Okoli.

La moviola delle altre partite della settima di A

Tutto sommato buona nel complesso la direzione di Valeri in Udinese-Inter, condita solo da qualche peccatuccio veniale. Giusta l’espulsione di Di Maria in Monza-Juventus: Maresca non può esimersi dall’estrarre il rosso per l’argentino, che colpisce Izzo. Capitolo Milan-Napoli: Mariani si perde il contatto tra Dest e Kvaratskhelia, Irrati dalla sala Var lo richiama al monitor. Il colpo del giocatore del Milan è evidente, sposta addirittura il piede del georgiano: inevitabile la concessione del penalty.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 17 UDINESE – 16 ATALANTA 17 LAZIO -1 15 UDINESE 16 NAPOLI +2 15 LAZIO 14 ATALANTA +2 15 MILAN 14 ROMA -1 14 ROMA 13 MILAN – 14 INTER 12 FIORENTINA -3 12 JUVENTUS 10 INTER – 12 TORINO 10 JUVENTUS -1 11 FIORENTINA 9 SPEZIA -2 10 SASSUOLO 9 TORINO – 10 SPEZIA 8 SASSUOLO – 9 SALERNITANA 7 LECCE -2 8 EMPOLI 7 EMPOLI – 7 LECCE 6 SALERNITANA +1 6 BOLOGNA 6 VERONA – 5 VERONA 5 MONZA +1 3 MONZA 4 BOLOGNA +3 3 CREMONESE 2 CREMONESE – 2 SAMPDORIA 2 SAMPDORIA – 2

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan