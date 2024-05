Conte-Napoli, si attende l'annuncio: intesa con De Laurentiis su ingaggio e acquisti, in arrivo pure Lukaku

Dopo il no di Gasperini, De Laurentiis rompe gli indugi: intesa con l'ex Ct della Nazionale azzurra. C'è l'accordo su monte ingaggi e primi acquisti: spicca il nome di Big Rom.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dal no di Gasperini al clamoroso ritorno di fiamma per Conte. Le porte girevoli della panchina del Napoli sembrano aver preso una direzione ben precisa. O meglio, è l’ex Ct – che ha vinto alla guida di Juventus, Chelsea e Inter – a essere diretto in riva al Golfo. Questi, almeno, gli ultimi rumors. Prepotenti, insistenti, dirompenti. Confermati da fonti autorevoli, suffragati da testimonianze, cifre, report su incontri segreti, contatti telefonici e intese di massima. Sì, è tutto vero: Antonio Conte è a un passo dal Napoli. Potrebbe essere annunciato già lunedì. I tifosi lo aspettano. Il salentino piace più di Gasperini e dello stesso Pioli, gli altri partecipanti all’annuale “casting” di De Laurentiis.

Napoli, dal no di Gasperini all’intesa con Conte

La permanenza a Bergamo di Gian Piero Gasperini, che seppur tentato da una donna bellissima (Napoli, più che Aurelio De Laurentiis) ha scelto di rimanere accanto a moglie e figli (l’Atalanta, possibilmente ancora con Lookman, Scamacca e Koopmeiners), ha indotto il presidente partenopeo a rompere gli indugi. S’è convinto, ADL, che per il Napoli reduce da una stagione da incubo, in cui lo Scudetto sulla maglia è stato spesso mortificato da prestazioni e risultati imbarazzanti, l’unico rimedio è un allenatore di esperienza e carisma. Una figura autorevole e stimata dalla piazza, capace di riaccendere quella passione che, dopo il tricolore, s’è assopita troppo velocemente, spenta da esoneri, polemiche e sconfitte. Insomma: uno come Conte.

Conte a Napoli, il retroscena: incontro l’11 maggio

A scrivere per primo di un incontro a Torino tra Conte ed emissari del Napoli è stato un super esperto di mercato come Alfredo Pedullà nei giorni scorsi. Incontro avvenuto lo scorso 11 maggio e che ha portato alla definizione di un’intesa di massima sulla base di 6,5-7 milioni al tecnico più due di bonus in caso di raggiungimento dell’obiettivo Champions. Poi è stato Il Napolista a rilanciare con decisione, giocando sul celebre coro: “Sarò Conte”. L’ex Ct destinato al Napoli, con annuncio atteso tra lunedì e martedì. Lunedì in cui De Laurentiis sarà impegnato in un convegno sul razzismo con Juan Jesus, prima della partenza per la Spagna. Conferme all’indiscrezione sono arrivate da altri esperti di mercato: Gianluca Di Marzio, Nicolò Schira e non solo.

In arrivo anche il sostituto di Osimhen: Lukaku

E non solo Conte, che ha già sentito telefonicamente il nuovo ds azzurro Giovanni Manna, che gli ha riferito come per lo spogliatoio sia sempre stato lui il preferito: A Napoli sarebbe in arrivo pure il sostituto di Victor Osimhen, destinato a partire previa pagamento della clausola da 120 milioni definita a dicembre col presidente. Al suo posto è pronto Romelu Lukaku, che vorrebbe continuare a lavorare con Conte e che ha ormai scelto l’Italia come patria calcistica d’elezione: dopo Milano e Roma gli manca giusto la terza metropoli, Napoli. La trattativa col Chelsea non sarebbe un problema e l’ingaggio neanche, vista la formula – prestito con diritto di riscatto – da impostare coi Blues. Meno altisonanti i nomi degli altri acquisti chiesti da Conte: Dorgu dal Lecce e Musah dal Milan.