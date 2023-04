Derby champions in chiaro su TV8, la Rai si prende Juve e Roma di Europa League?

Le italiane approdano nelle semifinali delle coppe europee, dalla Champions alla Conference League: si va verso la trasmissione in chiaro delle partite. Ecco cosa sappiamo

28-04-2023

Le squadre italiane stanno conoscendo un sostanzialmente ed imprevisto momento di vigore in Europa, se pensiamo all’ultimo decennio con la penuria dei nostri club di Serie A nelle fasi decisive di Champions ed Europa League. Tutto ad un tratto, ci siamo ritrovati con tre dei nostri club nei migliori otto del torneo continentale più prestigioso, ovvero Inter, Milan e Napoli, con l’ultimo mai spintosi sino ai quarti, più la Juventus e la vincitrice uscente della Conference League, la Roma, giunte anch’esse nella final eight di Europa League. Senza dimenticarci della Fiorentina in Conference.

Il derby tra Inter e Milan di Champions totalmente in chiaro

Un momento sontuoso per il nostro calcio, che potrebbe essere celebrato con la visione in chiaro delle fasi semifinali e finali. Usiamo il condizionale perché in certi casi si tratta di questioni ancora da limare (ci sono di mezzo i diritti televisivi, un campo minato su cui fare attenzione), ma cerchiamo comunque di fare il punto sulla possibile fruizione da casa, senza pagare abbonamenti, dei match europei.

Partiamo dalla Champions League, dove lo scenario appare sostanzialmente chiaro e certo. Mercoledì 10 maggio si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby valido per l’andata delle semifinali, alle ore 21:00. Sappiamo che Amazon Prime è il broadcaster che detiene i diritti della massima coppa europea, o per meglio precisare l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì, ma vista l’eccezionalità della situazione che è andata a crearsi c’è stato l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che tramite una delibera basata sull’articolo 33 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi aveva previsto la trasmissione in chiaro di eventi (elencati dal Ministero delle Imprese) di “particolare rilevanza per la società”.

Ergo, è stato raggiunto un accordo con TV8, rete in chiaro di Sky (detentrice anch’essa dei diritti), per diffondere le immagini di Milan-Inter. Battuta la concorrenza degli altri network (Rai, Mediaset, Discovery), mentre il ritorno del 16 maggio, alle ore 21:00, era già stato affidato a Mediaset in chiaro. Per quanto riguarda la trasmissione di TV8, la produzione resterà comunque nelle mani di Amazon, con il logo in sovraimpressione e pre-partita (dalle 19:30) e post-partita affidato alle cure del colosso Over The Top, inclusa la telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Europa League, verso l’accordo tra Sky e Rai

Chiarita la Champions, andiamo sull’Europa League dove le cose sono un po’ più incerte, o quasi. Giovedì 11 maggio si giocherà l’andata delle semifinali, con la Juventus che se la vedrà con il Siviglia e la Roma contro il Bayer Leverkusen, entrambe in casa e alle ore 21. Il ritorno è previsto giovedì 18 maggio con la trasferta per le italiane, e fin qui è tutto chiaro.

Per quanto riguarda invece la trasmissione, anche in questo caso potrebbe valere la raccomandazione dell’AGCOM, e quindi i match potrebbero essere trasmessi in chiaro. Al momento sono in pole TV8 ed anche la Rai: secondo Radiocor l’accordo (da 3 milioni di euro) sarebbe comunque vicino tra i due broadcaster, e riguarderebbe la diffusione di una delle due semifinali in chiaro.

Tutto da decidere per la Fiorentina in Conference

Infine, la Fiorentina in Champions League. Qui la faccenda si complica per i Viola, visto che la terza competizione europea dell’UEFA non rientrerebbe negli eventi di rilevanza definiti in tal modo dall’Autorità. Per ora quindi, salvo cambiamenti, le due semifinali contro il Basilea (giovedì 11 e 18 maggio) potranno essere viste esclusivamente su Sky oppure DAZN. Ma se la Champions andrà a TV8, per la parte criptata, e l’Europa League alla Rai, in tal caso Mediaset potrebbe partire all’assalto della Conference.