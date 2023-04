Europa League: come gioca il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, avversario della Roma

Il tecnico basco ha rivoluzionato le “aspirine” tirandole fuori dalla zona retrocessione e giocando un calcio moderno e divertente, in grado di esaltare i giovani talenti come Wirtz

21-04-2023 12:10

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Se c’è una squadra in Europa che rispecchia il suo allenatore, quella è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso: nel giro di pochi mesi le “aspirine” sono passate dall’essere un disastro in Bundesliga al diventare una delle squadre più “cool” del calcio europeo, portando sul rettangolo di gioco la strabordante personalità del loro tecnico. Quello con la Roma di José Mourinho nella prossima semifinale di Europa League sarà un confronto da non perdere.

Bayer Leverkusen salvato da Xabi Alonso

È il 5 ottobre 2022, il Bayer Leverkusen allenato da Gerardo Seaoane è già uscito dalla Coppa di Germania con lo sconosciuto Elversberg, è penultimo in Bundesliga con una vittoria, un pari e 6 sconfitte ed ha appena perso nei gironi di Champions League con il Porto. La dirigenza esonera Seaoane e con una mossa a sorpresa si affida a Xabi Alonso, ex campione di Liverpool, Real e Bayern che però nella sua carriera di allenatore vanta solo una promozione in e una retrocessione dalla Segunda Division spagnola con la Real Sociedad B. Nessuno lo immagina, ma in quel momento la scelta del d.s. Simon Rolfes dà la svolta alla stagione del Bayer.

Come gioca il Bayer Leverkusen liquido di Xabi Alonso

In brevissimo tempo, infatti, Xabi Alonso riorganizza il Bayer Leverkusen, rilanciandolo in Bundesliga – le “aspirine” oggi sono al 6° posto, a +2 su Eintracht e Mainz – e dando spettacolo in Europa: tra marzo e inizio aprile, il Bayer vince 7 partite consecutive. Ci riesce con un calcio moderno, liquido, frutto delle intuizioni del suo allenatore, definito “il centrocampista più intelligente che abbiamo avuto negli ultimi anni” da Rumenigge ai tempi del Bayern.

Il Bayer è squadra che non ha un modulo fisso (ultimamente insiste su 3-4-3 o 4-3-3), alterna difesa a tre o a quattro ma interpreta il gioco sempre con aggressività, ben alta in campo e pronta a recuperare palla per sfruttare la velocità e la qualità dei suoi giovani e numerosi talenti.

Wirtz, Frimpong, Diaby e gli altri talenti del Bayer Leverkusen

Il più brillante è quello di Florian Wirtz, 19enne trequartista che ha rischiato grosso con la rottura del crociato rimediata nel marzo 2022: tornato in campo a gennaio, è stata la chiave di volta del rilancio del Bayer grazie a tecnica, velocità e capacità di leggere il gioco. Wirtz è un folletto che viaggia tra centrocampo e attacco (4 reti e 8 assist per lui in stagione), cercando l’inserimento o l’imbucata per le altre frecce del Bayer, in particolare il 22enne Frimpong, terzino destro da 9 gol e 9 assist, e il 23enne Moussa Diaby, attaccante che si allarga spesso in fascia per mandare in confusione le difese avversarie, top scorer del Bayer con 14 reti e 9 assist stagionali.

I problemi fisici di Patrik Schick hanno imposto continue rotazioni nel ruolo di centravanti, con l’iraniano Azmoun e il 20enne ceco Hlozek a raccoglierne l’eredità. In difesa, invece, le certezze sono l’ecuadoregno il 21enne Hincapié e il 24enne burkinabé Tapsoba, da tempo nel mirino dei top club internazionali.

Roma-Bayer Leverkusen, Mourinho contro l’allievo Xabi Alonso

La Roma dovrà dunque stare attenta, anche perché Xabi Alonso ben conosce José Mourinho, di cui è stato giocatore nelle tre stagioni dello Special One al Real Madrid: insieme i due hanno vinto Liga, Copa del Rey e Supercoppa.