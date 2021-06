Eriksen, messaggio di speranza dall'ospedale: la decisione dell'Inter

Continuano ad arrivare buone notizie circa la salute di Christian Eriksen.

Dopo quanto trapelato nella giornata di lunedì, ovvero la possibilità che il giocatore di Inter e Danimarca venga dimesso dal Rigshospitalet di Copenaghen già nella giornata di mercoledì, c’è attesa per l’esito degli ulteriori esami cui dovrà essere sottoposto il giocatore, decisivi proprio in ottica dimissioni e soprattutto per capire meglio cosa abbia causato l’arresto cardiaco del fantasista durante i minuti finali del primo tempo della partita di Euro 2020 contro la Finlandia.

Nella mattinata di martedì è stato lo stesso Eriksen ad aggiornare sulle proprie condizioni attraverso una foto sul profilo Instagram ufficiale della Federalcio danese che lo ritrae sorridente e con il pollice alzato: “Ciao a tutti, e grazie per i messaggi e per la vostra vicinanza – si legge nel commento – Questo è molto importante per me e la mia famiglia. Mi sento bene, considerando le circostanze, ma devo essere sottoposto ad altri esami”.

Intanto, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, Eriksen avrebbe espresso la volontà di assistere dallo stadio alla partita tra Danimarca e Belgio, in programma giovedì 17 alle ore 18 al Parken, lo stesso stadio teatro del dramma durante la partita contro la Finlandia.

Si attende a riguardo il parere dell’equipe medica. In caso di assenso la presenza di Eriksen nella partita contro i ‘Diavoli Rossi’ dell’amico Romelu Lukaku, compagno di squadra all’Inter e protagonista di una dedica toccante dopo il gol alla Russia, poche ore dopo il malore dell’amico, potrebbe dare una spinta in più ai giocatori della Danimarca, costretti ad ottenere un risultato positivo dopo la sconfitta contro la Finlandia per non andare incontro ad una precoce eliminazione.

Infine, a proposito di Inter, ‘La Gazzetta dello Sport’ riporta l’indiscrezione secondo la quale lo staff medico del club nerazzurro si starebbe organizzando per un vero e proprio blitz a Copenaghen, volto a far sentire la propria vicinanza di tutto l’ambiente interista ad Eriksen ed anche ad avere contatti diretti con i dottori che hanno in cura il giocatore, che dopo le dimissioni dovrà affrontare il delicato capitolo dell’eventuale ritorno in campo.



OMNISPORT | 15-06-2021 09:41